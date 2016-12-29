特朗普力撑以色列 强硬应对联合国决议 国际新闻

(华盛顿29日综合电)联合国早前通过决议，要求以色列停止在与巴勒斯坦有主权争议的约旦河西岸扩建犹太人殖民区。美国候任总统特朗普继续在推特发功，支持以色列总理内坦亚胡以强硬手腕应对。以色列亦在周三通过在东耶路撒冷建一栋4层高的殖民建筑。

特朗普周三撰文指出，美国一直是以色列的好朋友，不能让以色列受耻辱及不尊重，他又呼吁以色列要坚持，声称1月20日即将到来，亦即是他入主白宫的日子。

内坦亚胡也在推特发文，感谢特朗普的支持及友好。

有监察耶路撒冷殖民区活动的民间组织指出，以色列当局通过在巴勒斯坦社区附近建屋，不过就暂时延后在东耶路撒冷建造500间房屋的提议。

以总理不领情斥偏颇

此外，美国国务卿克里周三就美国没有在联合国安理会上否决针对以色列殖民活动的决议一事表示，美国根据本身价值观而投票，并无放弃以色列，亦无起草或提出有关决议。

克里说：“对保护以色列安全，没有一届美国政府做得比欧巴马政府还要多。”克里表示，以色列在约旦河西岸及东耶路撒冷设立永久犹太人殖民区，危及犹太人和阿拉伯人各自建立国家的以巴和平方案。以巴应以1967年“六日战争”前各自占据的地方作为国土，但在互相同意下可交换土地。

克里也批评以色列总理内坦亚胡建立了以色列历史中最右倾的“联合”政府。

另一方面，内坦亚胡对克里的言论大表失望，指他无法达成和平，只懂怪责以色列，又不提及巴勒斯坦的暴力行为。

基辛格调停乌克兰冲突 促特朗普承认克里米亚属俄

与此同时，美国前国务卿基辛格为避免新冷战爆发，正为美国候任总统特朗普及俄罗斯总统普京当中间人，调停乌克兰冲突。

德国《图片报》指出，基辛格建议特朗普承认俄罗斯在克里米亚的主权，换取俄罗斯停止支援乌克兰东部叛军。

93岁的基辛格多次造访特朗普大楼，公开称赞过特朗普，亦是少数与普京有频繁接触的美国政坛人士。该报也引述消息报道，基辛格正向美俄提出乌克兰“终极计划”，令美国与俄罗斯关系正常化。