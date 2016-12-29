首次以日防卫大臣身分 稻田朋美参拜靖国神社 国际新闻

(东京29日综合电)日本防卫大臣稻田朋美陪同首相安倍晋三高调访问美国珍珠港后，周四即到东京靖国神社参拜。

根据日本放送协会(NHK)、《朝日新闻》和时事社等报道，这是稻田朋美在8月任职后，首次以防卫大臣身份到靖国神社参拜。

稻田朋美还以自费的形式向靖国神社供奉“玉串料”(祭祀费)，并在留言簿上写下“防卫大臣 稻田朋美”。

稻田从2006年开始每年都会在“终战纪念日”(8月15日)参拜靖国神社，即使2012年底安倍再次上台后获任命为行政改革大臣，以及2014年任自民党政调会长等要职时，稻田也从未缺席。

律师出身的稻田朋美现年57岁，曾于2004年为2名在“南京大屠杀”中进行杀人比赛的日军少尉家属辩护，认为当年报纸宣传“百人斩”是传媒捏造的谎言。她就此事在自民党总部发表演讲，得到安倍欣赏，在对方推荐下，参加2005年众议院大选并当选，步入政坛。

然而，稻田今年8月出任防卫大臣后迎来首个“终战纪念日”，由于职位太敏感，受制于海外压力，稻田当时决定“避免实际的参拜”，对媒体坦承“非常遗憾”。#