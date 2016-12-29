中央政治局研究部署反腐 下周开中纪委全会 国际新闻

（北京29日综合电）中国中央政治局周三召开会议，听取中纪委有关今年的工作汇报，研究部署明年党风廉政建设和反腐败工作，中共总书记习近平主持会议。

会议强调明年要全面贯彻党十八大和十八届六中全会等精神，驰而不息纠正“四风”，持续形成高压态势，净化党内政治生态。会议又同意下月6日至8日召开十八届中纪委第七次全体会议。

会议指出党十八大以来领导全党全社会共同努力，推动全面从严治党取得重要阶段性成果，党内政治生活呈现新气象，反腐败斗争压倒性态势已形成，全面从严治党的制度建设取得丰硕成果，推进标本兼治，表明“扎紧制度笼子”并非空话。

据悉，此次将全面加强纪律和作风建设，坚决查处政治问题和经济问题相互交织的腐败现象，遏制腐败蔓延势头。

会议续指要深入贯彻党的十八届六中全会精神，认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，加强对贯彻执行情况监督检查，扎实推进国家监察体制改革及试点工作，减少腐败存量，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。#