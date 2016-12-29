文: 骆冰

江湖有传，马华巴东色海国会议席候选人呼之欲出，眼前是属于“双陈”之争，一个是现任区会主席陈栋良，另一个是现任马青吉打州分团团长陈志雄。前者是中委兼市议员，后者是全国副总团长。一个是当地人，一个是外来客。来届大选，巴东色海国会选区会是继续让外宾当主宾？还是改由当地人竞选？

本来这个选区看似没有其他人选了，虽然之前有传马华会再派天兵，到今天传言还是不能获得确实。陈志雄突然在2016年要结束前夕，带了一大批人到鲁乃进行社区改造计划，这一大动作，可惊动了陈大哥，惊动陈栋良身边的追随者。你这一趟来，是真的进行社区改造？还是候选人改造？

鲁乃是巴东色海国会选区内的灰区，国阵候选人很难在这个地方获得甜头。你陈志雄突然到鲁乃来活动，不要怪人家以有色眼镜来看待。社区改造能不能改造当地华裔选民对国阵的印象，这时候还说不准。肯定的是，大选可能在明年进行，毕竟这是他的地头，你突然来插旗，人家多多少少会担惊受怕。

陈栋良对这次大选是志在必得，所以，他趁着今年区会代表大会时作了场秀，借着区会代表的双手，鼓掌表态支持要当地候选人竞选巴东色海国席。只是骆冰听说这背后有段故事，他在未致词前，现在有人事先知会出席的代表们，当主席讲到这个重点时，大家要给反应。还担心代表反应不过来，先来彩排一番。

在这场秀上，陈栋良也不敢做得太明目张胆，他不是说要区会主席当候选人，而是“本地人”。只是，若你看回马华过去几届大选派来上阵巴东色海国席的候选人，除了早期的林剑澐和后期林丽云不是天兵外，陈国辉、林美娇、梅振仁和王赛之，那一个不是天兵？那一个是本地人？

杨宗纬有首歌叫《一次就好》，这歌名是不是陈栋良的写照？是否就是陈志雄想的呢？想看你笑，想和你闹，想拥你入我怀抱。上一秒红着脸在争吵，下一秒转身就能和好。不怕你哭，不怕你叫，因为你是我的骄傲。一双眼睛追着你乱跑，一颗心早已经准备好。

想看你笑，想和你闹，是不是陈栋良和陈志雄的对照？还是最后出线的都不姓陈，爱党忠党的两位，不得不接受党的决定，真的是上一秒红着脸在争吵，下一秒转身就能和好。只不过，现在的情况是一双眼睛追着你乱跑，一颗心早已经准备好。一定要把你给看牢，免得选区又再度飞掉。

当你了解了这段历史后，你就会知道为什么陈栋良这回要借区会代表来造势。而且，有探子偷偷跟骆冰说，陈栋良也有寻求几位中委的协助，希望他们能够在总会长和署理总会长面前美言几句，若在谈到这个议席的候选人时，记得提醒这两位大头，他的区会主席叫陈栋良。

上届大选，陈栋良搭不到候选人列车，据说还对邻区动作多多。现在一切已经成为过去，他就像歌唱的；一次就好，我带你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在自由自在的空气里吵吵闹闹，你可知道我唯一的想要。栋良兄是信心满满可以为国阵带来胜利，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，竞选；你可知道或许就是他目前唯一最想要。

骆冰问了当地元老，他们觉得蜀中无大将，栋良当先锋。“蜀中无大将、廖化当先锋”的原意是指蜀中大将先后亡故，没有人了，才由廖化担任先锋。这并不是贬意，只是说手中已经没有其他大将作人选，眼前只剩廖化，这情况就跟憨豆特务（Johnny English）很相似。由于英国军情七务的情报部人手凋零，大部分特务在出席一项葬礼时被炸死，便派出“戆J”接手办案。

陈栋良是博士，自然不是“戆J”，他借着区会代表大会提出要当中央委派当地人竞选巴东色海国席，自然有他的盘算。在党中央领袖眼中，他未必是最最佳的人选，却不得不承认，他能够连任两届区会主席无对手，显示他的势力已经牢控整个区会。说的明一点，放眼巴东色海区内，无处不是他的人马。

所以，你看他在为己造势的时候说的话，当地华裔选民约有23%，然而该党竞选巴东色海国席已连续输了两届，上届全国大选所得选票少于10%，部分原因在于华裔选民拒绝国阵。好，既然抗拒国阵，若派你这个本地蛇上阵的话，国阵可有机会重夺这失陷两届的席位？

陈志雄也好，陈栋良也好，还是别人竞选都好，你们都要想好好。骆冰只想跟你们说；世界还小，我陪你去到天涯海角，在没有烦恼的角落里停止寻找，在无忧无虑的时光里慢慢变老，你可知道，我全部的心跳随你跳。