【退役空军疑妻买凶】报案7次 警没任何行动 国内新闻

（吉隆坡29日讯）退役空军哥宾苏柏马廉披露，他前后已经向史里肯邦安警局报警7次，但事发至今，警方都没有执行任何逮捕行动或盘查妻子。

“事发至今，他和孩子们都活在恐慌之中，其孩子曾遭摩托车追，被人带走，叫他回家告诉我不要再骚扰妻子。”

他说，怀疑妻子在背后被人操纵，因为妻子不可能有能力做出这种策划性谋杀。

他说，虽然事已至此，但他不曾有想和妻子离婚的念头。

妻和勒颈者或有联系

哥宾苏柏马廉在事发后，逐渐发现妻子许多不可告人的秘密，包括发现妻子在外有情人，甚至和勒颈企图谋杀他的人有联系。

他说，和妻子吃早餐时，妻子接获一通来电，询问她是谁时，她说打错电话。

“不过，警方曾说要记下所有可疑号码，但我和妻子讨电话号码时，还和妻子吵架。”

他说，当他把号码存入手机后，晚上就接获微信通知，询问是否要加此人（该电话号码）为朋友，一点入，竟发现所显示的照片就是当日企图谋杀他的人。

“当下，我心都凉了，手还发抖。我质问妻子，她说什么都不懂。之后，我还通过电话单发现，妻子在8月至9月间都有和嫌犯联系，还从妻子手机中发现她和其他男生暧昧的对话。”

他说，1个月后，妻子就带着18岁的长子离家前往妇女援助组织（WAO）寻求庇护，报警反咬他虐待。

“我并没有赶她走，她带长子离家后，另3名7至16岁的儿子就由我照顾。我曾经尝试联系该组织，但是他们拒绝向我透露任何消息，这期间警方也没有来盘查我，只是有一天妻子在两名组织人员以及警方陪同下，到家来要拿取衣物，但我3个孩子都不开门。”

他说，不到2个月，妻子就被该组织赶了出来，现在她和长子在岳母家居住。

“我其中一名孩子还告诉我，妻子带他出席生日活动时，对我行凶的学生也在该活动上。另一名孩子还说，妻子常带他和其他男人共餐玩乐，还教唆孩子不要告诉我。这些我都在事发后才知道。”