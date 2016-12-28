业者租借执照没支付基薪 司机为佣金疲劳驾长巴 国内新闻

（吉隆坡28日讯）变相通过出租长途巴士准证与营业执照牟利，租借准证者采用无基薪以路程计酬的经营模式，是导致长途巴士业者与司机妄顾法纪与道路安全，最终酿成车祸悲剧的肇因。

据《马来西亚前锋报》引述行内消息揭露，许多来往南北两地的长途巴士业者的经营模式，是通过租借巴士准证与营业执照方式，再以路程计酬聘用巴士司机载客。而司机却因为没有基薪，为了赚取更多佣金，不惜疲劳勤驾巴士，甚至罔顾道路安全。

据报道，一些长巴业者的经营模式，是准证持有者把准证租借给业者，并以每日计算收费。

“因为长巴准证和营业执照皆不属于这些业者所有，所以他们根本不理会法律或按章行事，这是导致交通意外的肇因。”

陆路交通委员会主席丹斯里赛哈密昨日表示，相信追求更多佣金的文化是导致巴士司机疲惫和休息不足，而引起交通事故的肇因，他呼吁巴士公司，支付更多薪水予巴士司机。

消息指，合法长途巴士公司皆会按照陆路交通委员会列出的条规行事，不会违法。

“要是被执法单位逮个正着，准证或执照将被撤销，所以我们都不敢违法。购买一辆巴士的成本介于60至100万令吉，谁敢承担这样的损失和债务？”

“而且合法的长途巴士经营者不会支付佣金予巴士司机，相反地每月会支付2500至3500令吉的基薪，以及清洁津贴，开斋节和年终花红等福利。”

泛马来西亚巴士运营商协会（PMBOA）主席拿督莫哈末阿斯法认同赛哈密的建议，并指巴士车票价格已7年没涨价，而上一次的调整是在2009年。

他指，除非政府可允许长巴业者如学巴和工厂巴士般，让车费自行根据市场浮动，那长巴业者便可调涨车票价格，再为司机加薪。

但他认为，增加巴士司机薪水的建议，并不能担保不再发生交通事故，毕竟主要原因是长巴司机人手不足。

“一年内，业界缺乏3000名长途巴士司机，许多司机因为退休，有些则因为转行，或移居到新加坡赚取‘可观薪水’。”

“再说，要取得巴士驾驶执照的费用高昂，高达5000至6000令吉。我们以前曾提供贷款，但许多司机仅工作一个月，甚至消失了，最后唯有自行承担损失。”