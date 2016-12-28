马来甸村首度民选村长 4男女候选人提名 国内新闻

（怡保28日讯）华都牙也马来甸村史无前例的民选村长选举反应热烈，共有4位候选人提名竞选村长一职。

马来甸村村长兼选举委员会主席丘思源指出，投票日即将于2017年1月2日在马来甸拿督公庙进行，投票时间则为上午11时至下午2时。他呼吁该村村民踊跃参与，一人一票投选心中属意的村长。

“4位候选人依选票编号分别为谢永兴（42岁）、曾健欢（58岁）、简玉香（57岁）及余国强（23岁）。候选人名单中出现不同年龄层和性别的竞选代表，反映该区人民民主意识强，并且准备争取村民认同和委托以服务村民。”

他指出，任何年满18岁的马来甸新村村民均符合投票资格，惟当天必须出示注明马来甸地址的身份证，或者相关水电单、地契、地税单、选民资料等文件以证明身份。

“届时主办当局也将邀请务边区人民代议士，即务边国会议员李文材医生、新邦波赖州议员陈家兴和迪遮州议员郑立慷，以及务边国会五个新村民选村长出席投票日，以见证和监督选举进行。”

丘思源认为，马来甸新村第一次召集民选村长选举，即获得当地村民积极参与竞选，反应令人十分鼓舞。这显示许多人关心村内的发展和村民福利，因此选出民选村长后将可以协助村民解决民生问题，并凝聚村民带动地方发展和社区民主。