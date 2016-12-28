住家被泼漆 摩托遭纵火 弟欠10组阿窿累家人 国内新闻

（蕉赖28日讯）烂赌弟弟死性不改，债务还未还清，又欠下10组阿窿，甚至盗用公款到赌场搏杀，欠下约35万令吉的阿窿债，还连累同住的家人遭到阿窿火烧摩托车恐吓，家人受够提心吊胆的日子，决定与弟弟脱离关系，希望阿窿别再骚扰他们。

余天豪：阿窿泼漆才揭发

余天豪（31岁，收银员）表示，弟弟大约3年前开始嗜赌，大约7个月前，家门外遭阿窿泼红漆，随后才知晓其胞弟余天伟（29岁）欠下10组阿窿，家人一气之下把胞弟赶出家门。

“弟弟之前欠下2组阿窿，超过3万令吉，当时我们（家人）帮他还钱，但是我们还没还清，弟弟又向其他大耳窿借钱，还是10组阿窿，约30万令吉。”

他指出，尽管弟弟已经离开，但是阿窿还是继续的骚扰他们，续泼红漆后，在本月19日约凌晨4时，其胞哥余天赐（34岁，主管）发现停泊在家走廊的摩托车莫名起火，幸亏家人赶在火势蔓延到邻居住家前扑灭大火，但是这场火烧坏家里的电线，并把屋顶熏得乌黑。

他补充，隔天，接到阿窿的电话，阿窿扬言，火烧摩托车只是10%的行动，并恐吓他们在采取进一步行动前尽快还钱。

余天豪今日寻求民政党公共服务与投诉部主任拿督刘开强的帮助，并召开记者会，叙说家里的遭遇。

陪同出席尚有民政党武吉免登区青年团团长施文汉和吉隆坡联邦直辖区投诉局主任麦嘉强。

余天豪续说，他、哥哥与弟弟在同样地点上班，有次他交代弟弟把公司的2万令吉汇入银行，但是弟弟拿了钱便逃得无影无踪，最后由他与哥哥收拾烂摊子，扣除薪水还债给公司。

他估计，家人前后帮忙弟弟还了约7万令吉的债务。

余天赐：阿窿骚扰锁大门

此外，余天赐表示，前天才遭到阿窿的骚扰，阿窿使用脚踏车锁，把他们的大门锁起来。

他坦言，阿窿不断骚扰让他感到精神压力，尤其是4次到其的办公处“催钱”，这令他寻求心理医生的帮助，希望阿窿别到办公处骚扰他。

他说，阿窿掌握他们家里的一些资料，让他们一家倍感担心。

他强调，他们一家已经与胞弟断绝关系，大约3周前正式与弟弟断绝联系，希望阿窿停止骚扰和恐吓他们一家。

事主母亲何桂莫（57岁，侍应）指出，自摩托车被阿窿纵火后，她每晚睡卧不宁，担心阿窿再次纵火，夜晚经常被噩梦惊醒。

心有余悸的她说，担心阿窿再次纵火，所以在家门外存放数个盛满水的水桶，以防万一。

刘开强报警查纵火案

刘开强指出，阿窿火烧摩托车已经触犯刑事法典436条文（蓄意纵火破坏），他将向警方跟进，是否开档调查此案，同时他也建议事主，别继续为胞弟还债。

他透露，今年他一共接获25宗阿窿骚扰和恐吓家人的案件。