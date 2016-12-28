雪警取缔网络赌博 充公4850万元电脑 国内新闻

（吉隆坡28日讯）雪州警方在2016年即将结束之前，在州内展开近5000项取缔含有赌博成分的电脑，价值近5000万令吉的电脑悉数被充公。

雪州总警长拿督阿都沙马说，截至周二（27日），雪州警方今年共展开了3万4109项取缔网络赌博行动。

他说，当局共展开的3万4109项行动中，其中在4828项行动中，搜到6万0669台含有赌博成分的电脑，价值4850万令吉。

他指出，警方在行动中，拘捕多名业者或看守员，其中4438人已被提控。

他说，警方与地方当局一直不留余力地扫荡非法赌博活动，而这项行动并非犹如外界般认为非常简单进行。

他解释，由于取缔行动被不法业者得知，因此在取缔行动前他们已结束营业或避开，因此警方无法及时侦破这些活动。

他说，警方无权切断有关赌博中心的水源及电流供应，因此需依靠国能与水务局的协助；但各造一直都在协力解决这个问题。

他认为上述情况治标不治本，只有制定严厉及无法被挑战的法令，才能有效解决这个问题。

阿都沙马周三在首邦市议会吊车场，见证2230台电脑被销毁的活动后，这样指出；有关电脑是2014年至今年3月在雪州起获，并获得指示销毁的庭令。

出席者包括首邦市议会主席拿督诺希山、雪州警察刑事调查主任法西尔高级助理总监及梳邦再也警区主任阿兹林助理总监等。