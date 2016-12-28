免晚年陷财困 公积金会员可咨询财务规划 国内新闻

（吉隆坡28日讯）退休后领的公积金该怎么花？令人担忧的是，一些退休人士在领取了70%的公积金存款后，在短短不到30天内便花光了！公积金吉隆坡分局退休咨询服务（RAS）人员诺妮莎指出，虽然我国人均寿命已增加至75岁，但许多公积金会员在3至5年内就将多年来辛苦存下的公积金存款花光。

30天内花光存款

她说，更令人担忧的是，一些会员在退休后领出的70%存款，在不到30天内便已经花光。

对此，她建议公积金会员可以向该局的退休咨询服务人员，询问和规划退休后的财务，以免晚年时陷入财务困境。

“这个咨询是免费的，只要前往任何公积金局的退休咨询服务办公室就可以询问，我们会提供详细的建议，以让会员能在提款前做出正确选择。”

根据《马新社》报道，诺妮莎指该局也为会员提供财务管理的建议，让退休的会员每个月还可以赚取收入，保障退休生活。

她说，公积金会员在55岁的退休年龄时，必须在户头1拥有基本的存款，至少22万8000令吉。“这个数额是公共领域的最低养老金，意味着他们在75岁之间的20年内，每个月需要950令吉的生活费。”

她也说，去年有65%年龄处于54岁或以下的会员，存款低于5万令吉。

4年龄阶段可规划财务

共有4个年龄阶段可以让公积金会员规划他们的财务，确保拥有足够的钱享受退休生活。

“第一阶段是在20多岁，我们鼓励公积金会员将钱分散在产业、孩子教育和退休计划上投资；到了30岁，这将是他们评估工作的年龄，因为他们需要一笔头期购买房子。”

诺妮莎指出，如果20多岁规划步骤没有完成，那么30多岁就是重新规划的最佳时机。

“许多拥有家庭的会员在40多岁的时候，就开始专注在筹备孩子的教育费和退休规划，同时也包括重新评估收支管理，确保不被债务妨碍。”

“至于最后的阶段则是50多岁，我们鼓励这阶段的会员继续存钱，并避免再做出任何风险投资。”