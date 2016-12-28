伊党与哪个政党组州政府？ 依斯甘达：大选结束再定夺

（吉隆坡28日讯）伊斯兰党副主席拿督依斯甘达表示，与哪一个政党组成州政府尚言之过早，一切需待来届大选结束后才可定夺。

“我们就等吧！因为这也是政治，若我们真的与巫统合作，早在2008年时就合作了，那时候确实有机会，且议席也足够，可以与巫统合作，不过我们最后还是选择了民联，即雪兰莪州。”

不过依斯甘达重申，伊党早就表明不会与巫统结盟，但坊间仍传出他们将与巫统结盟的谣言。

依斯甘达也是“伊党是我的选择”招收新党员运动主任，他今日在秘书凯鲁法依斯以及委员凯鲁安奴亚等人陪同下，召开记者会时回应说：“若我们不是为了入驻布城，就不会参与大选，我们致力击败国阵。”

询及国家诚信党有意攻打40个议席，包括公正党和伊党的传统堡垒区，依斯甘达认为，此举可看出诚信党的态度。

“他们（诚信党）与希望联盟一起，即诚信党与公正党同一阵线，可是，他们现在却‘偷窃’公正党议席，而这也符合我们之前对他们的看法。”

他也强调，伊党立场不变，不会与行动党或诚信党合作。

他也以英国政治体制为例说，在野党不应只为了反对而反对，而是在反对后，提出替代方案解决问题。

明年起招收新党员

依斯甘达表示，随着伊党预测明年5月举行全国大选，他们将于明年1月1日至4月15日举行“伊党是我的选择”运动，招收新党员为党注入新血。

他解释，伊党是基于有需求才会举行此运动，而非大家所说般的受到威胁。

“尚有许多无党派的选民，况且政党有各自目标，其中，土著团结党的目标是招揽前巫统党员为党员，而伊党的目标则是所有人。”

依斯甘达说，截至11月，伊党共有87万4838名党员，并冀望通过“伊党是我的选择”运动，让各州增加15%新党员，招收13万1226名新党员。

他补充，虽然每个州属必需招揽15%新党员，但基于各州人口等情况有别，不能一概而论，当中，须招揽最多新党员的州属是吉打（2万5808名新党员），吉兰丹（1万8255名新党员）及雪兰莪（1万5759新党员）。

依斯甘达表示，届时，伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺将亲自推介“伊党是我的选择”运动，并根据各州属表现给予表扬。