盘点2016大事件 灾祸突袭措手不及 活在当下 展望未来 大城小镇

2016岁末将至，《光华日报》为读者整理今年在北马各地区发生，备受瞩目的社会新闻。

回顾2016在北马发生的事件可以发现，几乎以天灾、人祸的社会新闻居多，让人感到难过。

不管是无法预知的天灾，或无法逃避的人祸，希望大家能从中有所领悟，多关心及珍惜我们身边的人与事，学会感恩和惜福，不要在留下遗憾之后才学会。

让我们一起回顾，并展望更美好的明天。

【6月】

太平新板金城园 女工借洗屋劫杀屋主

女屋主遭凶徒抢劫殴打伤重不治。

劫杀命案于2016年6月27日下午3时在太平新板金城园第7A巷的一间双层排屋发生，女死者黄宝珍当天曾向丈夫透露要到住家对面的空屋洗刷，以便出租给人。

死者长女当天下午放学回家，发现住家自动门大开，屋前地面都是撒落银角，心知不妙，便通知家人，后来发现母亲遭捆绑在住家对面的空屋楼上，在送院后证实毙命。

警方事后透过死者附近一住家闭路电视破案，并扣捕一对印裔情侣嫌犯。女被告是名清洁女工，事发时协助死者清洗排屋准备出租，岂知清洁女工连同男友（男被告）入屋抢劫，将死者捆绑以致她窒息而死。

目前，印裔情侣嫌犯被控谋杀罪名，一旦罪成，可面对死刑。

【8月、10月】

交怡真浪海滩 无情浪 2个月夺2命

浮罗交怡真浪海滩在2016年8月及10月短短2个月内发生2宗华青嬉水被海浪卷走后溺毙事件，死者分别是ASTRO舞极限BATTLEGROUND冠军队队长许建文（21岁）及舞狮队员Max伍亿恒（18岁）。

海浪卷走3人 许建文失踪

2016年8月11日，来自雪兰莪蒲种的许建文（JAYDEN）与16名友人一行共17人结伴共游浮罗交怡，准备展开为期3天的毕业旅行，17人于当天上午抵达浮罗交怡，许建文于下午1时45分与其中4名友人到真浪海滩嬉水，未料其中3人包括许建文在内被海浪卷走，2人郑伟杰与梁振源获救，许建文则在海上失踪。

许建文海上失踪的消息传出后，消拯队、民防部队、海军、大海事执法机构及警方等组成搜救队，出动在海上寻人，并于翌日（8月12日）在海面上发现一个黑色物体，证实死者是许建文。

许建文的遗体于8月12日晚上运回雪兰莪蒲种，同行的16名友人则于8月13日乘搭飞机返回首都。

伍亿恒失踪17小时溺毙

相隔约2个月后即10月12日，浮罗交怡真浪海滩再次发生华青嬉水时被浪卷走溺毙的事件，这次死者是舞狮队员Max伍亿恒（18岁）。

伍亿恒是于10月10日与干妈一家人共6人抵达浮罗交怡旅游，原先计划10月14日结束旅程，却发生溺毙意外事件。

伍亿恒是与另2名友人即JACK方大嵘（15岁）与苏祖辉（16岁）一起嬉水时被浪卷走，2名友人被附近的水上摩托车业者救起，伍亿恒却在海上失踪17个小时后，于10月13日早上7时25分被寻获已溺毙。

海滩提升安全措施 防悲剧重演

2名华青在相隔仅两个月的时间在同一个海滩发生溺毙事件后，引起有关当局高度关注，并在该海滩设拯救塔及警钟等措施，以避免类似意外持续发生。另外，死者家属也呼吁有关当局提升公共海滩的安全措施，不要再让悲剧重演。

【9月】

霹雳十八丁 渔民遭围殴重伤脑死

2016年9月5日来自十八丁渔民林进益（33岁）与友共车前往实兆远游玩，后来自己先搭的士返回十八丁，不料途中发现手机和钱包不见，与的士司机起争执，的士司机将车停在油站外，林进益疑遭30至40人围殴至重伤脑死。

医生检测林进益完全脑死后，于9月16日在亲人伤心旁视下，由医务人员执行拔管，于早上9时50分离开人世。

林进益亲属据情报案，冀望警方揪出凶手，接着警方扣捕4人，但最终全部获释，与死者发生争执的司机没被扣捕，引起死者家属不满。

十八丁区州议员蔡依霖率领死者家属投诉到武吉阿曼警察总部，霹雳州警方过后发表文告指案发前林进益精神状况失常，使案件告一段落。

林进益逝世留下年老的父母、妻子及五名从6个月大至6岁的孩子。蔡依霖州议员发动筹募林进益五名孩子生活教育费金，村民加上外界的捐款现已破10万令吉。

另外，太平及十八丁9个团体，也于2016年12月18日联办温情满人间慈善之夜歌唱邀请赛，助筹募林进益遗孤生活教育费。

霹雳亚亦君令新村 毒儿挥刀猛刺母不治

2016年9月27日傍晚6时45分左右，靠近安顺的亚亦君令新村，发生一宗震撼人心的“毒儿弑母”命案，74岁的母亲刘莲娇在家中惨遭儿子（55岁）以砍肉刀猛刺多刀，满身浴血趴在厨房的懒人椅上，当场重伤不治。

女死者生前患病瘫痪在家，被发现时颈项及脸部皆有被刺的痕迹，经解剖后证实致命伤因颈项伤势太重流血过多死亡。

同月30日在女死者举殡当天，嫌犯虽获准到丧府瞻仰母亲遗容，但是抵步后却不情不愿地跪拜亡母，最后更情绪失控遭警员带走。

被告曾有3项案底即涉吸毒、贩毒及限制居留，警方经调查后，于2016年10月11日在安顺医院，提控他触犯刑事法典302（谋杀）条文，并将他送往精神病院接受精神评估。

【10月】

威南 新郎悔婚新娘告上庭

闹到满城风雨的威南新郎悔婚案，随着美女教师林晓莹在脸书贴文而传开。

她在婚礼当天披着婚纱笑脸迎宾，却等不到迎亲队伍，更指新郎悔婚。这宗悔婚及对簿公堂案，相信是2016年内最热门的私人感情话题。

新郎黄亿韩及新娘林晓莹是在2016年5月20日注册结婚，并拍婚照。原定9月20日办婚礼，却发生新郎有意悔婚事件。较后经过一番商讨后，新郎答应再择日，定于10月9日补办婚礼，最终还是重演新娘独披婚纱，等不到新郎迎娶的局面。

随后，女方在律师及双亲的陪同下于10月18日现身关公庙召开记者会交代事情的来龙去脉，称被落跑新郎传染2项性病即高危型人类乳头瘤病毒（High Risk HPV，椰菜花）及单纯性疱疹病毒（HSV），更为服药而导致流产。在这场爱情中，她也失去事业。

新郎黄亿韩在隔日也报警，并提交一份验血健康检查报告给警方助查，以还他一个清白。

过后，男方黄亿韩于10月26日入禀法庭，以女方林晓莹不愿与他组织家庭、完成婚礼，以及不愿圆房下，要求法庭宣判婚姻无效。10月26日初次提出審理，男女双方在法庭上碰面時，全程零交流。

惟案情在12月16日突然急转弯，男方撤销婚姻无效的申请，但高庭谕令男方赔偿5000令吉的堂费。同时，女方林晓莹早前向法庭申请的反起诉索赔，也已被高庭撤销。随着案情峰回路转，这起对簿公堂的悔婚案亦暂告一段落。

吉打班茶渔港码头 客船翻覆出游变悲剧

2016年10月31日上午10时30分在旅行社导游安排下，11名来自吉隆坡游客从班茶渔港码头乘搭一艘客船出发前往对岸独立海滨游玩，途中因该艘客船螺旋浆疑勾到停泊在海域拖渔船网绳后翻覆，造成19岁叶伟祥及34岁的白丽仪丧生，另9人及1名船夫获救，快乐的集体出游却以悲剧收场。

北马海事执法局非常关注这起事件，警告所有客船业者必须遵守海事法令第252条文，一旦被发现违反条例将被对付，依每名乘客受罚1000令吉，若是乘客犯法，也可被罚款同样的数额。

另一方面，死者家属及事件侥幸者于2016年11月12日在泗岩沫国会议员林立迎陪同下召开记者会控诉船夫未及时救人，也冀望旅行社明确交代，包括商讨赔偿事宜。

家属也促请警方重新展开调查，以还回死者一个公道，旅行社方面也已着手处理。