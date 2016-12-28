吊钩高空坠落砸死女司机 涉及公司罚4万 国内新闻

（吉隆坡28日讯）吉隆坡地方法庭今日判决Domain资源私人有限公司疏忽导致女司机遭吊钩砸死罪成，罚款4万令吉。

这起工地起重机吊钩高空坠落砸死女司机的罕见意外，是于今年8月25日晚上7时03分发生在吉隆坡市中心，Royale Pavilion酒店建筑工地旁的拉惹朱兰路（Jalan Raja Chulan）。

随着该公司代表洪川（Hong Chuan，译音）今日在庭上认罪后，法官哈米坦利基于公众利益，宣判被告罚款4万令吉。

Domain资源被指无法提供安全的工作程序，导致一名女司机陈群欣（24岁）死亡，因而在1994年职业安全与卫生法令第17（1）条文下被控。

在此条文下，一旦罪名成立，被告可在同一法令第19条文下，面对不超过5万令吉罚款。

此案主控官为职业安全与卫生局副检察司伊丹诺拉昔金。被告代表律师则是来自加巴星律师楼的哈撒安。

辩方基于被告已改善工地安全，以及实行更安全的标准作业程序，而在同一法令第56条文下向法庭要求减刑。辩方也表示，在事发后已向受害者家属提供适当的协助，而家属也已表明不再采取法律追究行动。

与此同时，控方则要求法庭对被告施予最高刑罚，因被告无法提供安全的工作程序，以及法庭应考量工地意外频传的现象。而且，被告的错误也令受害人家属受到创伤。

法官在聆听双方陈词后，判如上述。