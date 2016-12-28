倘若大选落在2017年 异言堂

文：王敬文

2016年即将结束，这也意味着2013年5 月5日的第十三届大选已过了三年半了。目前的政治气氛相比于2013年大选时期改朝换代的气氛，显然失色了不少。

虽然2013年，1MDB还未发酵，也还未爆出首相纳吉私人银行户头曾汇入26亿令吉，但由于民联灵魂人物安华还未入狱，并领军对阵国阵，依然激起选民改朝换代的激情，也创下了特高的投票率。

大选后，纳吉开始部署反击，并一步一步的巩固其政权。第一步便是以落实伊刑法，拉拢伊党与巫统合作。而伊刑法课题也分别将伊党与行动党推向两个极端，逐渐导致民联瓦解。虽然，目前已有由伊党党选败选领袖所成立的诚信党与公正党及行动党所组成的希望联盟，但是希望联盟与伊党依然面对在选举中上阵的问题。大港及江沙双补选便是最好的例子。伊党与希盟诚信党同时上阵，结果国阵巫统在这双补选中轻易的胜出。

即使希盟在今年一月签署涵盖七大要点的合作协议包括希盟只会派出一名候选人，在任何选举中上阵，然而，公正党与行动党在砂州州选中在六个席位同时派出候选人。

去年首相纳吉私人银行户头被揭发曾汇入26亿令吉后，首相纳吉辩称这是一笔捐款以作为政治用途，今年1月总检察长阿班迪以首相纳吉已归还大部分的款项予捐献者来结束对首相纳吉的调查。今年7月21日，美国当局启动司法程序，将首相纳吉继子里扎阿兹及大马富豪刘特佐等人列为答辩人，以追回涉及一马公司的逾10亿美元资产。诉状指控有关人士挪用1MDB超过35亿美元的资金，透过新加坡、瑞士、卢森堡和纽约银行洗黑钱。该诉状提及在一马公司有主导权的Malaysian Official 1。

首相纳吉不但从容的面对有关26亿令吉及1MDB的指控，而且还开除与他唱反调的慕尤丁及慕克里的巫统党籍，并冻结沙菲益的巫统党籍。此外，选委会在9月所公布的选区重新划分建议，也不免让人觉得是为了保住纳吉政权而为他量身订做的。

虽然，前阵子由敦马哈迪及慕尤丁所领导的土著团结党与希盟已签署合作协议；敦马甚至在9月初亲自到法庭见安华，并与安华上演被誉为“世纪至握”的握手问候；然而这一切还是无法激发选民改朝换代的激情。

以目前纳吉依然把握着不少的优势的情况下，倘若大选落在2017年，纳吉欲保住其政权并不是一件难事。