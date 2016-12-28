夏威夷没意思，安倍应该来南京

文：环球时报社评

日本首相安倍当地时间26日抵达夏威夷，向美国太平洋国家纪念公墓献花。今年是日军偷袭珍珠港75周年，日方宣扬，“宽容的心”和“历史和解”是安倍此访的关键词，日本希望借此机会完全清算二战历史。

然而谁都知道，日本在二战中的罪行不仅仅针对美国，它对中国等亚洲国家的伤害更深。尽管安倍去夏威夷凭吊战殁者或许会给日本在西方的形象加分，但在历史问题上绕开中国和亚洲国家，不可能形成什么有全局意义的结果。

其实安倍此访更多是促进美日关系的一个外交行动，而不是他要真正向历史做一个交代。安倍去夏威夷只慰灵不道歉，并在精心计算此访能给自己带来的政治得分，他的认识就不彻底。向历史做交代显然不是这样的。

安倍把“不战誓言”带到珍珠港，但这话他已经说了好多次，迄今日本并没有话语之外的其他表现来保证这一决心。安倍政府推动通过了新安保法，扩大了自卫队采取军事行动的权力，它对加强美日军事同盟，并以此来对中国施加军事压力非常热衷。安倍上台以来，日本在东海与中国发生军事摩擦的可能性空前提高，这像是要永不再战吗？

作为对那次战争的总结，美国至今针对日本实行事实上的军事占领，有能力控制日本。因此日本在历史问题上怎么折腾，对美方的刺激都不太大。日美在历史问题上和解不和解，触动不了日美关系的基本格局。

如果日本真想寻求在历史问题上的和解，安倍选错了方向，找错了地方。他应当来中国南京、北京卢沟桥或者韩国首尔，那里都有可以被他凭吊、慰灵的纪念馆，也有日本要想解决历史问题必须面对的真相和感受。

历史问题一拖70年，这么长时间都形成不了日本人关于二战的正确认识，以后恐怕也不能指望了。日本社会的认识已经固化，东京只会对围绕历史问题的外交辞令进行临时调整，以实现某个短线收益。

比如安倍去夏威夷慰灵，被普遍看成是他想在特朗普上台之前系牢日美同盟，日本外务省官员还对媒体说，此举有“加强对中国抑制力”之效，所以在安倍那里，历史问题已被赤裸裸的地缘政治化了。

安倍去夏威夷宣扬日本不再战，他向中国传递的信号，却与他向美国总统汇报一个联合对抗中国的计划好像差不多，至少他本人好像挺愿意产生这样的效果。其实安倍政府完全倒向美国，想借助日美同盟遏制中国的战略姿态已经很清楚了，东亚的这一地缘政治僵局一时很难打破，中国会稳健地予以应对。

中国今后不需要盯日本太紧了。我们只需好好发展自己，不断加强自己包括国防力量在内的综合实力，这当中处理好中美战略平衡是第一位的。日本的激进和好斗是中国崛起路上的一个麻烦，但这一麻烦已构不成中国国家安全的头号心腹大患。

中日短时间内成不了好朋友了。这样也好，日本在历史问题上的如何表现会帮助我们认识这个国家，但它那些表现对中国社会的感情牵动将越来越小。

中国有对日本压倒性的人口优势，我们的综合国力获得相应的对日绝对优势是大势所趋。中日之间的游戏规则会慢慢变化，或许早晚有一天，日本在任首相会主动提出去南京，通过“给历史一个交代”来向中国传达善意。而我们也知道，那不是日本人真的改变历史观了。人的价值认识是很难改变的，日本人是否愿意假装改变了，多数情况下只会取决于他们对对方的力量是否敬畏。