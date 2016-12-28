散落的卡美乐 异言堂

文：司徒瑞琼

“失落的卡美乐”或“卡美乐的黑暗面”这样的评语，在史家笔下是屡见不鲜。什么是“卡美乐”呢？

英国民间传奇中有一篇是“亚瑟王和圆桌武士”的故事。这篇千年传奇里，亚瑟王的宫廷所在地就是卡美乐（Camelot）。后世，就把任何一个具年轻、活力、魅力和聪慧等特质的政权，用卡美乐形容之。

这样一个卡美乐起源故事，我在专栏中多次提及。这一次再提，是因为以非政府组织配额担任槟岛市议员的林马惠博士，经过6年“斗争”后，终于在两周宣布求去，不再接受推荐。

长期读者不会对林马惠之名感到陌生。他在过去一年，在许多课题，如槟州交通大蓝图、扩建道路和致函联合国世遗中心等，与州政府扛上。他甚至被当权者标签为“骗子”、被逾10名有政党籍的市议员围攻讨伐。但他离去，网媒以任职期间，敢于捋虎须着称”，来形容他的多年表现。

林马惠是外国金融业回流槟城的精英。从外国银行岗位退下后，他回槟后加入州政府智库槟城研究员，成为研究员。

学有专才的精英，成为308后的“卡美乐政府”一员，为众人津津乐道。但许多精英最后都在无法与领袖共事，无法在体制内发出质疑之声音而黯然离去，州政府究竟有无检讨己身？

网媒文中末段，以常以作则以脚车代步出席会议，是实干型市议员，来给林马惠的市议员生涯作结。这样一段形容，无疑是一种肯定。

天下没有不腐化的权力，历史上也没有不变质的卡美乐。槟城的非政府组织，早在308变天前就一直积极监督州政府施政，从来不分国阵或希望联盟。

他们联手冲击政府，槟国阵时期就有已故前首长敦林苍祐意欲开发升旗山计划，前首长丹斯里许子根博士与中央联手段的高密度发展计划PGCC。

这些非政府组织的精英，来自各领域的专才，都是时代的眼睛，一直督促政府，反对中没有全对，也绝对出自一番善意，是州政府都应以开放心态，有风度接纳再以智慧解决。

选票都是一张一张失去的。当然，一个庞大队伍，都难免要接受在行进路上，逐步有人在完成其使命后脱队。但在未达到终点前，脱队的人数不断增加。

最叫人扼腕是每个脱队者，都发出如释重负的欢欣，头也不回甚至对原有队伍“敬而远之”，可见这团队如不纠正检视，将难以集众人之力，昂首迈向目的地。