伊党是最大的赢家 异言堂

文：陈仁杰

伊党，一个以宗教为斗争目标的政党，最终的目的是成为执政党，以神权治国，实施伊斯兰刑事法，把马来西亚从一个世俗化的国家变成伊斯兰国家。这可从由伊党执政的丹州看出端倪，一项又一项伊斯兰化的政策已被推行。

伊党一再强调伊斯兰法案不会对非穆斯林造成任何影响，可是从丹州钟表业者因海报事件遭到取缔、电影院必须男女分开坐并亮灯看电影、服装禁令等种种过于保守狭隘的政策，已经对非穆斯林的生活造成影响，更打击非穆斯林业者的生计。

马来西亚是个世俗化的多元种族国家，一个能够造福所有族群的全民政党本应是人民首选。可惜，近来在马来西亚风头最盛的非伊党莫属。这可体现出马来西亚政治正在开着倒车，情况令人担忧。

如今的伊党在我国政坛左右逢源，不仅与前民联盟友公正党、行动党藕断丝连共同组成雪州政府，更与昔日不共戴天的宿敌巫统眉来眼去。在过去的巫统大会中，巫统高层甚至公开称伊党为朋友，正式把巫伊合作搬上台面。作为伊党不出席净选盟的回报，首相纳吉宣布联邦政府将接手由伊党哈迪阿旺所提呈的私人法案，该法案一旦通过，对伊党来说是一大功绩，可是对大马人民来说却将会是一场悲剧。

此外，在雪州，虽然行动党与伊党因伊斯兰法案闹翻，可惜希盟为了保住雪州政权，与伊党保持着奇葩的合作关系。在野党尤其是公正党一直希望能够笼络所有的反对党站在同一阵线，集众之力抗衡国阵，因此，固然行动党与伊党断交，公正党却一直与伊党保持合作关系。

朝野都欲与伊党拉上关系，让伊党成为大马政坛上的“香饽饽”，无非是看中伊党在乡区马来社会中拥有一定的影响力。对巫统而言，有鉴于城市及华裔选票早已被视为鸡肋，因此，为了巩固乡区马来选票，巫统越来越右倾，向保守主义靠拢，与伊党越走越近，最大目的就是为了与伊党瓜分乡区马来选票，以期能够再次执政。对在野党联盟来说，伊党如果能够与反对党达成协议，在来届大选中与国阵一对一对决，胜算大增，反之一旦出现三角战甚至多角战，获利的将会是国阵。

政坛上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。充分地利用手中的筹码，捞取最大的利益，这正是伊党高明之处！