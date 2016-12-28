只能死，不能病的年代

文：苏德洲

今年马币贬值，一贬再贬，马币要回升，并非不可能，只是需要更长的时间才能够恢复“元气”。随着马币在下半年一直“狂泻”后，许多人都有感经济不景气，但年年难过，年年过。

最近这两年，物价涨得相当离谱，唯一不涨的就是人民的薪水，而这几年是什么东西涨价了呢？想到都怕。

一，大马在2015年4月1日落实消费税，国人消费得付出6%的消费税。虽说消费税开跑之前，有些商品我们需要付销售税或进口税，所以现在6%消费税不一定是物价上涨的原因，但许多商家都趁机在消费税全面落实后，自行调高物价，现在几乎是样样物品都涨价。

二，在消费税落实后，交通费也随之高涨，公众外出就得多付钱。

三，今年政府也正式取消25公斤装津贴面粉的补贴，25公斤面粉每包原33令吉75仙涨至42令吉，政府不设顶价，让25公斤装的面粉价格自由浮动。换句话说，与面粉有关的食品也已涨价。

四，今年政府也决定取消大部分食用油的津贴，食用油会稍微变贵了。

五，在食油甫因津贴取消而涨价后，根据报导指出，白糖未来也会酝酿起价20％。

六，轻快铁、电动火车和单轨火车车资自去年年尾涨价后，机场快铁今年在车资也调涨了57%，即从原先的35令吉涨至55令吉。

七，物价高涨，交通费高涨，就连医药费也悄悄涨价。

八，随着医药费高涨后，就连医药保险在今年年尾调整价格，但只有计划购买医药保单者受到影响。

九，政府医院也不落人后，政府医院一等病房、治疗、检查与实验室检测以及手术费，明年1月起一律调整50%，二等病房则调高25%。

十，大部分大道过路费在去年年尾大涨价后，据说还未涨价的大道过路费明年将陆陆续续涨价。

十一，原本中药在消费税落实和汽油涨价后早已悄悄涨价了一轮，结果随着马币对美金汇率继续保持疲弱走软，根据报导，明年中药价格或将会再度调整涨幅20至30%。

十二，西马半岛非电力领域天然气价格也在今年起涨价，每百万热能单位平均涨2令吉3仙或10.3%，而家用天然气价格则保持不变。

十三，汽油价格自由浮动，就算汽油价格下降10仙，也不见得物价会下调，反而汽油价格再度起价，百物顺理成章的涨价。

十四，估计明年还会有许多物品也会涨价。

在样样都涨价的年代，就算再多的一马援助金也只能补救当下的燃眉之急，至于未来的生活开销，还有得哭。至于至高无上的大官爷，只是隔岸观火。

在医药费病床费涨价的年代，也是不可以严重病倒的年代，一卧病在床就是要花更多钱的年代，最好别患上“富贵病”，否则花费会更大，新的一年大家请保重，因为接着下来是进入不允许病重的年代。