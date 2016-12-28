欲成全球最大棕油商 联土局购Eagle High 37％ 经济新闻

（吉隆坡28日讯）联邦土地发展局（Felda）子公司FIC产业私人有限公司现正收购印尼上市公司Eagle High有限公司37％股权，后者曾经被其姐妹公司全球创投控股有限公司（FGV，5222，种植组）计划收购，不过今次的收购价较之前出现26％的折让。

国营的Felda在声明中表示：“我们现正以5亿540万美元（22亿6000万令吉）的价格收购该家公司的股票，上述金额较全球创投和卖方Rajawali集团于去年6月签署协议书时的6亿8000万美元（30亿4000万令吉）为少。”

Eagle High的股票于上周五起8.8％至298印尼盾的8个月高位，使该种植商的市值达到7亿美元（31亿3000万令吉）。

分析师和投资者在全球创投-Rajawali首次交易公布后迅速表示不同意，因为该收购价较Eagle High股票之前的收盘价高出70％，因此他们将全球创投的股票抛售至创纪录的低位。

全球创投随后透露，将会进一步谈判最终收购价。最近有报道称，前者搁置了收购Eagle High的计划。

该集团致函大马交易所称：“我们决定终止购买Eagle High的交易。我们已经与Rajawali集团签署了一项协议，中止所有建议购买Eagle High 37％股权，以及建议购买Rajawali的甘蔗种植园公司股权的有关交易文件。”

此外，Felda说，FIC产业已与Rajawali集团签署了一份买卖协议（SPA），收购Eagle High 37％股权，Eagle High是印尼最大的棕油公司之一。

它指出：“5亿540万美元的收购价，意味着我们将在印尼获得超过32万公顷的土地储备（约为新加坡面积的4.4倍），包括超过12万5000公顷的种植核心农作物园丘。”

Felda表示，由于上述SPA须经大马和印尼有关当局的批准，因此目前无法提供有关收购的进一步详情。

它说：“上述收购是符合我们在长期上，成为全球最大棕油集团的目标。”

“我们必须继续显示增长，因为停滞不前将意味着被同业抛在后面，而我们的竞争对手在这个成长中的领域正在快速扩张。”

它补充：“为了获得这种增长，我们需要冒险进入新领域，因为国内的额外种植园丘已越来越稀少。”

Felda称：“除了获得更多的土地储备外，这次收购还将帮助我们及其联营公司进一步进入印尼这个利润丰厚的市场。”

“我们相信这次收购将为种植业和国家带来积极的发展。”

它指出：“投资在印尼主要棕油营运商，将会起到促进作用，并进一步巩固大马和印尼之间的双边关系，以及推动最近成立的棕油生产国委员会（CPOPC）的议程，上述两个国家都是创始成员。”