为取回被劫掠财物 女事主开车撞摩托匪 即时新闻

（吉隆坡28日讯）两名匪徒共骑摩托车劫掠女车主放在车内财物后逃逸，不甘心的后者乘车猛撞摩托车，造成匪徒摔地受伤。

这宗案件是周三凌晨3时30分，在雪兰莪州阿拉白沙罗地区发生，有关现场照片随后也在社交媒体流传。

根据八打灵再也警区主任莫哈末扎尼助理总监的声明，一名在当地的邮局值勤的印裔保安员，听到一声撞击的声响，还有一名华裔女子3度高喊有匪徒的求救声。

保安员听到声响后，马上依声音抵达现场，发现两名巫裔男子从摩托车摔下，其中一人起身后，企图朝附近一个建筑工地的食堂方向奔逃，但被保安员及时擒拿，复联络警方。

根据这名保安员的口供，案发前这名女事主乘车在靠近当地一个购物商场的红绿灯处停下时，突有两名骑士共骑川崎忍者摩托车，在轿车左侧处停下，疑犯击碎事主的轿车副驾驶左镜，复取走事主的平板电脑后逃逸。

同一时间，事主为了取回失物，猛踩轿车引擎油门追逐，并撞倒有关摩托车，造成骑士受重伤，两名受伤匪徒过后被送往马大医药中心接受治疗。

事主并没有受伤，警方查悉，两名受伤匪徒皆26岁，分别有一项与两项前科。

警方目前援引刑事法典第395／397持械结伙劫掠条文查案。