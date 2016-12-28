子瑜登世界百大美女第8 NANA称霸2年退居第3
娱乐新闻

28/12/201615:30

日前美国“TC Candler”网站公布了世界百大美女榜，由英国超模卓丹邓（Jourdan Dunn）夺下冠军，而连续称霸2年冠军的NANA退居第3名，最近大热的韩国女团TWICE台湾组员周子瑜则荣登第8名。

子瑜去年空降世界百大美女榜第13名，今年跃升第8名。

子瑜去年空降世界百大美女榜第13名，今年跃升第8名。

（好莱坞28日讯）据台湾自由时报报道，美国电影网站“TC Candler”公布今年的世界百大美女榜，去年首度空降榜单便勇夺第13名的台湾美眉周子瑜，名次大跃进抢下第8名，连续称霸2年冠军的NANA退居第3名，本届冠军由英国超模卓丹邓（Jourdan Dunn）夺下，亚军则为菲律宾裔美国混血女星丽莎（Liza Soberano）。

连2年称霸全球百大美女冠军的NANA，今年退居第3名。

连2年称霸全球百大美女冠军的NANA，今年退居第3名。

13韩星入榜

此外，日本女星石原聪美排名第6名，“少女时代”太妍名列第19名，其他上榜的日韩星还包括第22名“BLACK PINK”Jennie Kim、第29名“Red Velvet”涩琪、第35名“Girl’s Day”Yura、第38名桐谷美玲、第45名高雅拉、第49名洁西卡、第62名秀智、第71名“Red Velvet”Irene、第76名“Stellar”敏熙、第87名DAYE、第92名“AKB48”岛崎遥香、第98名宋慧乔，入榜韩星高达13人。

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