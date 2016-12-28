隐婚生女又露馅？ 钟汉良密会神秘妻 娱乐新闻

（台北28日讯）据台湾苹果即时报道，42岁钟汉良3年前被披露与品牌设计师谢易桦已婚且有小孩，之后中国媒体也对他紧追不放，去年他在泰国拍片，《全明星探》捕获谢易桦带着女童入住同酒店房间，今则爆他在圣诞节前来台，谢易桦不仅出入同间住家，还载他到公司，再度同框入镜。

21日钟汉良低调现身台北，隔天清早，谢易桦穿着短裤、拖鞋，拿钥匙开门进入钟汉良所在的公寓，离开时却换成长裤，看来是两人的住处。她当天开着白色马赛迪休旅车，又再度到住处载钟汉良到影视公司，钟汉良和其他同事会合后改搭7人座箱型车离开。钟汉良戴着口罩，在外与谢易桦没什么互动，态度戒备。

钟汉良此行仅在台待1天，24日谢易桦被拍到从两人住处出发，1名貌似保母的女子带女童上她的车，《全明星探》指女童就是谢易桦和钟汉良的女儿。一行人到餐厅吃饭，席间谢易桦喂女儿还亲她额头，展现母爱。只是钟汉良在台湾的这段时间，谢易桦可能怕带女儿容易暴露，所以独自行动，钟汉良圣诞节前夕无缘享天伦。