成龙怒斥不敬业 网猜黄子韬张艺兴 娱乐新闻

成龙上节目怒轰不敬业艺人，黄子韬和张艺兴（左）被点名。

成龙5字金句奉送大头症演员。

成龙（前左）指导张艺兴功夫。

影坛大哥成龙向来讲话直率，他接受中国节目《新闻当事人》访问，提到有些演员很不敬业，把自己当大牌，打戏拍完才到镜头前喘气做做样子，所有人还要感谢“你辛苦了”，让他看不过去，但无法公开这些演员的名字，他气愤说：“送他5个字，‘看你几时完’！”

（北京28日讯）据台湾自由时报报道，武打影星成龙近日在受访时透露，遇过一些不敬业的演员，到现场只要在镜头前做出气喘吁吁的样子就好，打戏都别人帮忙拍掉了，更一度气到要公布对方姓名，虽然最后成龙没有指名，但仍引起网军猜测，其中黄子韬、张艺兴都在名单内。

据《新浪娱乐》报道，成龙表示，自己在电影圈待了很多年，也看过不敬业的演员，更曾遇过演员到了现场就耍大牌，动作戏都是别人拍完的，他只是出现在镜头前几秒，做出气喘吁吁的样子而已，说到这，成龙气到一度想公布对方的名字，但最后他只送对方5个字：“看你几时完。”

访问播出后，微博上许多人都在讨论成龙所说的大牌演员是谁，更有人指出可能是黄子韬和张艺兴，但他们目前可以说是演艺圈的当红炸子鸡，许多粉丝都跳出来替偶像护航，“成龙和黄子韬上过《快乐大本营》，2人关系很不错。”“张艺兴私下很有礼貌的。”还有人希望成龙直接点名，不然搞得“众多鲜肉纷纷躺枪”着实无奈。