赵薇砸逾20亿收购公司 揪苏有朋捐16万救病童 娱乐新闻

（北京28日讯）据台湾苹果日报报道，纵横商界的赵薇又出手了，A股上市公司万家文化发公告称，万家集团将其持有的1.85亿股流通股转让给龙薇传媒，占万家文化总股本的29.135％，转让价为30.599亿人民币（约19.7亿令吉）。推算转让单价为每股16.54人民币（约11令吉），比万家文化停牌前每股18.38人民币（约12令吉）低。

据知，赵薇和母亲魏启颖、哥哥赵健、老公黄有龙、大姑黄莉名下注册和控股的公司超过34家。赵薇夫妇控股的公司中，港股上市公司有阿里影业、金宝宝控股、顺龙控股、云峰金融4家，A股上市公司有唐德影视和万家文化2家；夫妻俩持有这6家上市公司的市值总共超过126亿人民币（约81亿令吉）。

赵薇会赚钱，也投身慈善，她发起的V爱白血病专项基金日前在北京举行2周年慈善晚宴，为病童募款，“五阿哥”苏有朋捧“小燕子”的场，捐款25万人民币（约16万令吉）；整场晚宴共募得1675万人民币（约1080万令吉），将救助至少67名病童。