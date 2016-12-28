地产仲介伪造买卖合约 骗中国客户索佣金8万 国内新闻

（吉隆坡27日讯）地产仲介公司伪造买卖合约，诈骗来自中国的客户购买2间土著单位的公寓后，还向买者索取8万令吉的佣金。

目前定居槟城的中国籍邓姓男子（47岁）不甘受骗，今日向马华公共服务及投诉局主任拿督斯里张天赐投诉，要求索回屋价40万令吉的10%订金。

邓氏说，他于2015年1月向一名地产仲介的朋友购买了2间位于吉隆坡市价约400万令吉的高级公寓。

他说，他分别缴付了17万2608令吉和23万112令吉的10%订金给地产仲介的公司，并于2015年3月签下买卖合约，当时仲介才告知2间公寓是土著单位。

由于邓氏相信该名仲介，买卖合约程序交由对方处理，直到2016年11月，银行通知他的贷款不被批准，而且仲介也向他索取2%的佣金，约8万令吉。

他说，本月14日，发展商突然告知他签署的买卖合约是不合法，签购的2个单位并非在其名下而是另有其人，开始发现被仲介诈骗了。

在获悉后，邓氏非常生气，因为苦等2年查询下才发现上当，因此向张天赐和马中援助协会求助，希望可以索回40万令吉的订金。

另外，张天赐说，他接获不少有关买卖产业没有经过正常手续办理、买卖双方共用同名律师等的个案，后来衍生许多法律和技术上的问题。

“今年已接获24宗类似投诉案件，其中5宗受害者是中国人，由于这些案件只有10%报案后警方介入调查，其余都是民事处理，往往受害者讨不回公道。”

张氏劝告外籍人士特别是中国籍买家，在购置产业前最好自己找律师，或者向驻马中国大使馆查询，或者拨打1800-88-9958向马中援助协会寻求协助。