【轿车碰撞男子挥拳殴打前独中老师案】受害者自愿撤销控状 被告获释不等于无罪 国内新闻

（麻坡27日讯）“轿车碰撞男子挥拳殴打前独中老师案”今早在麻坡第三推事庭过堂，五度向警方销案的受害者邱文强在庭上表明是自愿及没受胁迫而主动要求法庭撤销控罪，推事批准撤销控诉，被告随即当庭获释，但不等于无罪。

40岁被告工程师张天平（译音），今日一脸轻松由妻子陪同出庭，但在上庭前面对媒体镜头时，频频以手掩脸。

早上9时许在推事庭过堂时，邱文强受传召到证人栏宣誓并供证。主控官雪莉玛丽娜副检察司询问邱文强，是否知道上庭目的及是否打算撤销早前控诉被告致伤他的案件。

他随后在庭上表明是自愿及没受胁迫，要求法庭撤销有关伤人控罪。

主控官援引刑事程序法令第254条文向推事申请撤销控罪，随即获得推事批准，并宣判被告当庭获释，但不等于无罪。同时，当事人的2000令吉保释金也将退回。

得知判决后，张天平如释重负地步出法庭，并向邱文强夫妇握手致意，随后与太太急步离开，不愿受访。

张天平原本被控于今年11月27日上午10时30分，在阿都拉曼路致伤75岁的邱文强，触犯刑事法典第323条文（蓄意伤人）。

伤势已无大碍的邱文强在此案审结后，在庭外受访时说，希望张天平日后行事别太冲动，并期盼能改过自新。

他说，由于张天平已数次登门道歉，并答应改过自新，他也不忍心去毁掉一名大好青年的前途。凑巧的是，张天平与自己的孩子也是同事。

“我见他家有妻小、还有老人需照顾，又那么年轻，希望他重获自由后，日后凡事都能顾及家庭、孩子并考虑其后果才行动。”

他也希望，张天平日后在生活中都能以身作则，为孩子树立好榜样。

“经历此次事件后，我感觉到现在的年轻人总会因一时冲动而踌成大错，并在事后才来后悔。”

邱文强的太太刘淑辉也有出庭。