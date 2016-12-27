旺姐不认同一马援助金为贿赂论 符合资格者都可享有 国内新闻

（吉隆坡27日讯）虽然认为前首相敦马哈迪有权去解释其“一马援助金为贿赂”的言论，惟人民公正党主席拿督斯里旺阿兹莎不认同这种说法，并指倘若人民符合资格，都应该享有政府所给予的援助。

“如果人民符合资格，他们是有权去享有政府的资助。”

她是在为该党与非政府组织共同举办的罗兴亚以及叙利亚阿勒坡战火活动的新闻发布会上，受媒体询及时，如是指出。

媒体是将一马援助金与人民公正党为首的雪州政府所提供人民的免费水，相提并论。

马哈迪对一马援助金措施一直表示不满，而其近期的“一马援助金为贿赂”的言论，受到众国阵领袖的围剿。

应给敦马机会解释

虽然没有出声声援马哈迪，但旺阿兹莎认为，马哈迪应该获得机会去解释其看法。

旺阿兹莎续称，虽然该党不反对这项给予人民的援助，但是他们关注其持久性。

她也提到消费税称；“所有的人都受到消费税的影响，但是并不是所有的人都享有消费税。

出席这项记者会的行动党柔州主席刘镇东则认为，政府仅仅分发一马援助金而没有整套的经济配套，来刺激国内的经济与国内消费，它将不会达到其最终的目的。

他指出，实际上，早在2011年，民联已经策划措施，以协助国内60％中低收入群，这些措施都是以配套进行，而非只向人民派钱。

国家诚信党宣传主任卡立沙末表示，人民不应该将接受援助金，视为是他们必须在大选时投票予国阵的义务。

他认为，必须提高人民的醒觉，即接受援助金后，他们在大选时，还是可以做出自由选择的。

“接受了援助金而必须投选国阵，这就是贿赂，否则就不能等同视之。”

不认同安华永远无法当首相

另一方面，针对各反对党的首相人选时，旺阿兹莎不认同人民公正党实权领袖拿督斯里安华将永远无法担任首相一职。

“永远不要说永远这个字。”

由于安华目前人在狱中，他目前已年届69岁，即使日后他放释放，也会被禁止在一段时间，再次竞选国会议席，因此，其首相梦看似难圆。

卡立沙末在接後接受媒体的询问时，也认同安华是希望联盟共推举的人选，虽然他仍在监狱，但是一旦反对党执政，他们会推举一个暂时的首相人选，直到安华有资格担任首相一职为止。

他指安华是整个烈火莫熄的主导人物，对反对党贡献良多，他们不能因为他坐牢，就在反对党执政时，不顾他而去，让他继续呆在监狱。

此外，卡立也披露称，希联各政府在1月初将会召开议席分配的会议，届时，各政党会提出他们的议席要求，共同进行商议。