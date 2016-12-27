拉菲兹揭土展局 亏损仍天价购股权 国内新闻

（八打灵再也21日讯）人民公正党副主席拉菲兹揭露，联邦土地发展局（Felda）在2013年面临高达23亿1200万令吉的净亏损，并在2014年持续亏损10亿2300万令吉，但仍然以“天价”收购PT Eagle High种植公司（EHP）37%的股权。

土展局上周宣布，通过旗下的FIC产业私人有限公司（FICP），以5亿540万美元或约22亿6300万令吉收购PT Eagle High种植公司（EHP）37%的股权。

拉菲兹披露，联邦土地发展局现有的现金及定存已从2013年的6亿8400万令吉，跌至2014年2亿9100万令吉。

他说，最难以令人接受，这项收购是发生在联邦土地发展局财务状况处于劣势的情况下。此外，截至目前，联邦土地发展局的2015年12月31日的财务报告都还未分发给国会议员。

因此，拉菲兹质问首相拿督斯里纳吉，联邦土地发展局要如何以2亿9100万令吉支付22亿6300万令吉，以购买37%股份，而且该公司可能在2015年面临更糟的财务状况。

他指出，去年EHP公司的平均股价（与Felda环球投资谈判时期）是处于每股132至314印尼盾。

“以这过去长达52周来计算，该公司平均股价只是每股200印尼盾，即马币6.7仙。根据彭博社的资料显示，该公司共有315亿2500万股。”

超出应有股价290%

因此，他说，以22亿6300万令吉收购37%的股份，意味着联邦土地发展局将以超出290%（3倍）的“天价”（超过应有的股价）来完成这项收购，如果以这52周的平均股价来计算。假设与现金的股价相比，则是超出195%（2倍）的价格来收购37%的股份。

他说，即使联邦土地发展局财资丰厚，也不会有人同意以如此高的价格来购买37%的股份。他也促请纳吉解释，究竟是谁指使以3倍的价格来收购EHP公司37%的股份。

“有关的疑问，只能靠纳吉来解答，而且纳吉和EHP公司持有人，即印尼富翁丹斯里彼得松达关系匪浅。”

“一马发展有限公司的丑闻，有关的钱财是在上层人士之间流转，但今次的事件涉及的是数十万的垦殖民，他们都是困苦的人士。银行根本不可能‘疯了似地’发出贷款给FIC产业公司购买这37%的股份，除非有人指使。”

他说，有关当局可能会为了资金问题，而拖垮马来机构如朝圣基金会、退休基金局、国民信托基金以及彭亨州政府。拉菲兹甚至表示，为获得融资，政府可能会以发债券和动用垦殖民土地的方式购买37%股份，但他不希望到会到这地步。

他是在记者会上，如是披露。出席者也包括公正党红土坎区国会议员英然。

拉菲兹指出，根据大马公司委员会的资料显示，FIC产业公司的资金仅有100万令吉，同时属于联邦土地发展局全权拥有，而且该公司成立以来不曾有过任何商业交易，而是完全依赖联邦土地局。

他说，2015年，Felda环球投资公司曾有意收购EHP公司37%的股权，但基于政治压力和公司财务状况导致谈判告吹。

拉菲兹也披露，将会在本周四报警，投报纳吉、联邦土地发展局主席丹斯里莫哈末依沙、联邦土地发展局和FIC产业公司全体董事，要求警方调查何以当局会在财务状况恶劣的情况下，仍以3倍的价格购买37%股权。

400亿飙至1240亿 促首相解释捷运成本

拉菲兹继续紧咬捷运（MRT）成本课题，再次促请首相拿督斯里纳吉解释何以捷运成本会从2010年的400亿令吉飙升至1240亿令吉，其成本甚至是西班牙巴塞罗那和韩国首尔地铁的2.5倍。

他说，巴塞罗那和首尔地铁与我国的捷运计划同是涉及地下隧道。巴塞罗那地铁全长5.8公里，于2008年动工，2011年竣工，每公里成本为3900万美元。至于于2009年启用的首尔地铁的9条路线全长27公里，，每公里成本为4300万美元。

“当我国捷运计划于2010年公布时，巴塞罗那和首尔地铁工程都正在进行中。因此，事实上，我国捷运计划的成本应该是介于每公里3900万至4300万美元，即远比50公里长的双溪毛糯至加影站的捷运工程成本来得低。”

他说，早前有关当局已宣布，全长51公里的吉隆坡捷运系统路线成本为210亿令吉，如以4令吉兑1美元汇率，则意味着每公里成本为1亿300万美元，其成本是是巴塞罗那及首尔地铁的2.5倍。

“此外，巴塞罗那和首尔地铁的路线全属地下道，而我国的捷运只有9个站是在地下道。因此，纳吉有必要针对捷运成本一事，向大众作出解释，而早期首相声称400亿令吉的捷运成本有很大的可能是参考了巴塞罗那和首尔地铁工程的成本来估算。”