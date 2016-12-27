为避免有其他人受害 女子坚决不撤销控诉 北马新闻

【女子遭毒打沸水泼身】

（槟城27日讯）男友要求父亲向阿盈求情，但为了避免有其他受害者，她坚决不撤销控诉。

阿伦父亲得知此事后，阿伦还要求父亲代为向她提出撤销控诉，但她心意已决，不想再有另一名女生因为此事躺在医院里，坚决不撤销控诉，将交由警方查办。她相信警方会秉公处理此案。\=

阿盈形容男友阿伦是个很会吃醋的人，加上控制欲极强，限定她下班后需在半小时内抵家。

此外，她指男友也不让她跟任何男、女性的朋友有任何交集，也不准与家人联络。只要她稍微在限定时间内迟回，阿伦便会一直逼问，要是回答的答案不满意的话，便会开始虐打直至得到满意的答案。

男子被指靠家人给钱过日

阿伦被指是个啃老族，只靠家人给钱过日，没有工作。

阿盈透露，阿伦一直以来都没有工作，在家里是个“伸手将军”，所有的生活开销都是向父亲讨。此外，她的薪水也全都被阿伦取走，偶尔不定时会买食物给她而已。她曾尝试偷收部分薪水，但后来被发现后，惨遭毒打，从此她再也不敢偷收部分薪水，全额交上。

男子曾殴打母亲

阿伦曾殴打其母亲，母亲愤而报警抓儿。

阿盈是在3个星期前，在阿伦父亲口中得知，阿伦曾殴打母亲至入院治疗，事后母亲感到非常愤怒，报警抓儿以纠正其不良态度。她透露，阿伦的双亲早已分居多年，阿伦是独生子，在阿伦父亲早前得知她遭虐待后，曾劝告阿伦，不过却反驳否认有施暴行，还指这是她自己跌伤所致。

始料不及的是，阿伦在父亲劝告后，竟然变本加厉，虐待行径更粗暴。

他让我感到非常压力

“他让我感到非常压力，我自虐宣泄时，他反而割我手臂！”

阿盈自从跟阿伦在一起后，虽然对于阿伦的虐待行径已感到麻木，但不时也会感到压力，而在槟城举目无亲，没有朋友可以倾述，只好拿起刀片多次割下自己的手臂内侧宣泄情绪。岂知，当阿伦发现阿盈的自虐行径后，他不但没感到惊讶，反而拿起刀片，割她的手臂内侧，这一切令她感到非常绝望。