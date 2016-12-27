天天索求性爱逼打避孕针堕胎 女子遭男友毒打沸水泼身 北马新闻

（槟城27日讯）一名柔佛年轻女子在杂志交友栏，认识到一名槟城男子两个月后，就北上与对方同居，岂知交往一个月后男方性情大变，女子除了被对方拳打脚踢、用铁管毒打及用沸水泼身外，还遭对方天天索求性爱，她更因怀孕而被逼打避孕针堕胎！

这名受害的20名女子阿盈（化名），是在杂志交友栏上认识槟城男友阿伦（译音，30岁）。他们成为手机好友不久后就相恋。在交往2个月后，阿盈就在今年5月从柔佛来槟与男友同居，岂料在一个月后男友感情生变，不时对女事主施暴及虐待，而仅有受过小学教育的阿盈也只能忍痛相处。

阿盈在槟城中央医院接受访问时指出，自从他们开始同居交往后，阿伦就向她声称患有忧郁症，所以他不时会在毫无理由情况下，失控对她虐打。阿盈告诉记者，起初阿伦只是徒手殴打她，后来变本加厉，使用空心铁管毒打她至铁管歪曲，甚至还以刀片割她的手臂，令她苦不堪言。

她透露，阿伦几乎天天都要求她发生性关系，直到6月时发现怀上阿伦骨肉后，阿伦因不想肩负起当父亲的责任，要求她堕胎。“由于不能在政府医院里堕胎，因此他的父亲付费让我前往私人医院堕胎。”

自从堕胎之后，阿伦于7月份开始逼她吃下避孕药，后来也带她前往亚依淡诊所，前后打了3次避孕针。她于9月份失业时，更被阿伦24小时关在住家里，与世隔绝。

上周四晚（本月22日），阿伦以电壶煮开一壶热水后，在毫无预警下把热水泼在她背部，较后她还被赶出家门，当时心里的痛远不如伤势的痛。由于在槟城举目无亲，因此她只好过去阿伦父亲的住家求助，隔日就在寻找工作时被义工发现伤势，遂鼓励她报警并入院治疗。

起初，她不想要大费周章地入院治疗，但碍于伤口已化脓，才听从友人建议入院求助，而其伤势已稳定，尚需留在医院观察，因此而才揭发这起男友虐待案。她于23日报警后，警方于24日据投报逮捕阿伦助查。

男子已被逮捕延扣至30日助查

东北县警区主任米尔助理总监受询时证实此案，目前涉案男子已被逮捕延扣至30日助查，警方援引刑事法典第324条文（危险武器伤人）调查此案。

阿盈的全身几乎伤痕累累，最严重的伤痕是整个背部被热水烫伤。

根据警区主任米尔告知，伤者的背后伤痕最为严重，此外其头部后脑有肿伤迹象，而左手手臂也有瘀伤，伤者也告知其腹部及右手皆疼痛。