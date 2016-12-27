怡7-11便利店设电眼 不法之徒无所遁形 国内新闻

（怡保27日讯）霹州警察总部与州内7-11便利商店在今年12月中签署装置闭路电视备忘录后，怡保警区率先进行移交贴纸仪式，市内65家7-11便利商店将贴上“已装置闭路电视进行24小时监控”的告示。

怡保警区主任岑振强助理总监指出，市内7-11连锁商店至今遇劫的案例虽不严重，但业者不能掉以轻心。而劫案最常发生在清晨1时至7时之间，因此希望透过连锁便利店装置闭路电视进行24小时监控，能减少罪案发生。一旦发生窃案，也能成为警方有力的证据。

他是在移交贴纸仪式上，如是表示。

本月发生6宗劫案

7-11连锁便利店怡保区经理海尼指出，通过与警方的合作，怡保市内65家7-11连锁便利商店全已装置闭路电视，而每家店至少装置2个摄像头，可清楚拍摄到进出的顾客。

他也说，在本月内怡保市的7-11连锁便利店共发生6宗劫案，每宗损失少于100令吉，全部都已向警方作出投报。

他表示，在闭路电视24小时的监控下，可以让顾客们更放心的光顾，感到安全受到保障。

出席移交贴纸仪式者包括怡保副警区主任（刑事）阿都拉尼警监、怡保警区防范罪案及社区安全主任拉萨里副警监、19位警局局长以及7-11连锁便利商店代表们。

罪案率降10.31%

较早前，岑振强为怡保警区主持月度集会检阅仪式上指出，怡保警区在今年1月至11月间的罪案率，较去年同时期下降了10.31%，即从去年的2182宗投报减至今年的1957宗投报。他续说，同时怡保警区在今年1月至11月之间的破案率也达47.52%，但是警员不能因此松懈，须继续努力打击罪案，以让人民对警方保持信心。

他也呼吁各部门主任和警官严厉监督下属的纪律行为，以避免警员们涉及吸毒及滥权等纪律问题。

在检阅仪式上，他也颁发褒扬状予44名警官、警员、公务员以及非政府组织代表，以表扬众人协助警方打击罪案。