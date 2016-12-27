工程放眼3年大幅度减少水灾 槟治水计划明年开跑 北马新闻

（槟城27日讯）槟州2017年启动大型治水计划！州政府拨款1亿5000万令吉的9项重点治水项目，其中4项预料明年6月展开。明年杪则启动中央拨款1亿5000万令吉的双溪槟榔第三期治水工程，放眼3年减低水灾冲击。

上述所有计划预料耗时2至3年完成。水利灌溉局期许能于计划完成后，大幅减少槟州水灾黑区。目前，全槟共有45个水灾黑区，大部份集中在槟岛东北县和威省威中。

曹观友：双溪槟榔第三期工程 料明年第四季动工

槟治水工程委员会主席曹观友深信，一旦双溪槟榔第三期治水工程竣工，将能大幅舒缓双溪槟榔周边地区闪电水灾，减低城市水灾冲击。

他于周二举行的“槟州水利灌溉局2015年服务表现奖暨2016年服务贡献奖颁发仪式”上指出，州政府拨款的9项重点治水工程中，4项率先开跑计划均在威中。

其他重点治水工程分别有一项在威中，一项在麦曼珍，和3项在槟岛西南县的5项工程，预订于2017年年中进行前期工作讨论，预料耗时6个月、并于年杪或2018年动工。

“前期工作包括地理勘察、土壤治理和设计等。4项率先开跑计划，将于1月讨论承包商委任、设计和3月招标等，大概耗时6个月完成。”

他说，为确保所有工程顺利进行，当局针对上述工程分别成立了以槟水利灌溉局主任沙比利为首的“技术工作委员会”，专司设计、工程需求和招标等工作。

“我则担任协调工作委员会主席，以在工程期间协调所有不同单位。”

他也补充，只要没发生重要官员如主任级和技术工程师的一再调动，深信所有工程可按时间表落实。

拖沓多时的双溪槟榔第三期治水工程，则订于明年1月开始委任承包商和工程设计等工作，预料在2017年第四季开跑，年初则开动土地堪察和设计等工作。

曹观友形容，解除水灾是成事在人，谋事在天。人类无法与大自然抗衡，却可利用工程技术的智慧，将水灾冲击减至最低。

“2016年是特殊一年。气候变化影响下，今年时常是单一地区的一天雨量，便高达300至500毫升，原有排水系统根本难以负荷。”

他认为，水灾不可能全面解除，但可以在治水计划逐步完成后，能于未来2至3年内，逐点减少。

他同时补充，因在上述大型计划以外，治水委员会从发展献金中收取的献金，也将发出约50至60项小型治水计划，与大型计划同步进行。

“槟城论坛” 推荐邱思妮接替

槟地方政府委员会主席曹观友将于2017年的第一次行政议会，上呈槟岛市议员推荐名单，寻求通过。非政府组织“槟城论坛”在原任市议员林马惠博士求去后，推荐邱思妮接替。

曹观友被媒体追问，即将上呈的推荐名单中，邱思妮是否”入围“时，一直大耍太极，不愿正面回应。最后拗不过媒体追访后直说，将把槟城论坛推荐的名字原样上呈。

“一即既往，我会在新一年的首次行政议会上呈名单，即明年1月4日。非政府组织的名额，将维持一样，没有增减。”

他也补充，纵然市议员任期在今年年杪届满，但直到明年名单通过，也需经历数天“没有市议员”的过渡时期，地方政府也能照常运作，不受影响。

沙比利：与东海岸相异 槟水灾因素复杂

槟水利灌溉局主任沙比利形容2016年是挑战一年、2017年则任重道远。槟岛四面环海，城市水灾形成的因素复杂，当局目标于未来2至3年内，减少水灾黑区。

他强调，槟州水灾形成原因与东海岸相异，城市水灾时常与垃圾堆积、排水系统无法良好操作等因素有关。身为水利灌溉局官员，有必要在水灾时站在前线。

“官员需积极前赴灾场勘察，查看水灾成因再设法从源头寻求解决方案，是主动出击而非被动等待指令。”

他说，当局的今年度拨款，目前已使用97.5%，近乎达标。官员未来要善用拨款，以最少款项完成最大效用计划。

水利灌溉局共有470名员工，其中240人获得服务表现奖、33人获杰出表现奖和15人获服务贡献奖。