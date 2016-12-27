【光大联合文华国际狮子会及野兔俱乐部】明年226办森林跑 为清寒白内障者筹款 北马新闻

（槟城27日讯）继今年成功联合槟城医院免费援助117名贫寒视障人士进行白内障手术镜片后，光大国际狮子会联合文华国际狮子会及野兔俱乐部定明年2月26日（周日），将在槟岛市政厅公园举行森林跑（为视障者而跑VIP2.0），以为100名清寒白内障者进行筹款。

筹委会主席许震宇在周二在光大狮子会会长郭家源、文华国际狮子会会长张汉群等陪同下，联合槟州福利委员会主席彭文宝召开的记者会作公布。他说，光大狮子会自2005年起已捐助300只白内障镜片给槟城医院等候接受白内障手术的清寒人士。

此外，也于今年4月29日举行的槟城医院双眼嘉年华会活动上，成功为117人筹获白内障镜片。也是光大国际狮子会前会长的许震宇说，森林跑活动定当天早上7时至中午12时，在市政厅公园举行，活动分为4公里趣味跑以及10公里长的专业跑路线，其中趣味路规定完成时限是90分钟，至于专业跑路线完成时限是210分钟。

首项趣味跑将包括适宜各年龄的尊巴舞活动，定下1000名参赛者目标，参赛者每名收费为95令吉，唯在明年1月20日前报名者可获折扣，收费为85令吉。报名比赛截止日期为明年2月20日，若1月20日达标人数即提早截止。

有意报名参加者可通过上网报名，网址是http://event.howei.com/event/jungle-run-2；此外报名的联络地址是S.H.Khor S/B,Block B,303-4-9,Krystal Point,Jalan Sultan Azlan Shah,11900 Sg Nibong,Penang，联络人电话分别是Lion Khor JY012-4778052、Lion KG Koay 019-3110967、Lion Hong Sing 012-4825628、Lion Chea LN 012-4332838、Andrew 012-4548126、Lion Alvin Boo 012-5627765、Lion Henry Oh 019-5288299。

参赛者可将报名费汇款至银行户口1723056409（UOB），户名：Lions Club of Penang Komtar，并将其收据邮寄至junglerun.vip@gmail.com