古典槟城海南周明年1月登场 所得捐益华迁校基金 北马新闻

（槟城27日讯）由槟城海南会馆配合2017年古典槟城活动主办的海南周，将于2017年1月2日至8日在槟城新光大Lot33及新光大广场底层举行，而所得将捐献给益华学校作为搬迁学校基金。

陈赞仲：让年轻人认识籍贯

该项活动策划人陈赞仲指出，举办海南周主要是为宣扬海南文化，展现海南风采。活动的宗旨为回顾、传承、发扬、展现，回顾为回顾过往的槟城，让年轻一代知道过往槟城的历史与生活的面貌，传承为让民众关怀及关注槟城本地文化传统遗产，避免文化随时代发展而被淹没在岁月中，同时加深年轻一代对籍贯的认识。

他说，海南周的开幕仪式将于2017年1月2日举行，主持开幕嘉宾分别为槟州行政议员曹观友、丹绒区国会议员黄伟益及光大区州议员郑来兴，过后于中午12时至3时，马来西亚海南会馆联合会召开39届第7次常委会议，因为马来西亚海南会馆联合会大会将于明年6月16日至18日在槟城举行。

海南周的活动，1月3日下午2时至5时为“轻易掌握海南语”、晚上6时至9时为海南琼剧演出，1月4日下午2时至5时为“轻易融合海南俗话”、晚上6时至9时为海南琼剧演出，1月5日下午2时至5时为海南名厨烹调交流会、晚上6时海南乡音才艺演出，1月6日下午2时至5时为朗诵海南童谣、晚上6时至9时为2017年运程大全，1月7日下午2时至5时为朗诵海南诗歌、晚上6时至9时舞蹈表演，1月8日下午2时至5时为推广海南乡音和文化、晚上6时至9时海南歌曲比赛。

他续透露，海南咖啡摊于本月17日已“开档”售卖一令吉一杯的海南咖啡，所得收入将捐献益华学校作为搬迁学校基金，而在海南周举行期间，海南咖啡摊每日从上午11时至晚上10时售卖海南咖啡，以及1月3日另卖海南鸡肉派、4日另卖娘惹糕、5日另卖海南包、6日另卖海南传统春卷、7日及8日也另卖海南包。

他补充，海南周每天也售卖经典海南美食，1月3日海南焖花肉、4日三角馏、5日海南薏粑、6日海南燉焖羊肉、7日海南裹粽子、8日海南押粑，所有海南经典美食是于每天上午11时开始售卖，卖完为止。

他是于周二在一项记者会上，如此指出。出席记者会者尚包括槟城海南会馆第一副主席林日丹、交际吴乃文、副文教李兼守、天后宫义工雷秋霞、王定春、陈映良及董秀琴。