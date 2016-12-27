米都吉华国中一及二校 535中一新生报到 北马新闻

（亚罗士打27日讯）就要开学了….新生报到去啰！

米都吉华国中一校及国中二校今天迎来535位中一班新生，还留下163个空缺。

新生是于今日上午在父母陪同下到学校报到，吉华国中一校迎来387名中一班新生，而吉华国中二校的中一班及预备班新生共148人。

吉华国中一校明年的中一班将开设11班，可以容纳440名新生，吉华国中二校开设6班，可容纳258名新生，不过，两所中学报到的新生仅有535人。吉华国中二校今日也举行迎新会，欢迎新生入学。

罗永忠吁未报到者速到校

吉打华校督学罗永忠局绅今早巡视这两所中学及了解情况后，呼吁尚未报到的新生，尽速向所指定的学校报到，若欲提出上诉，教育局将视学校的空缺后另作安排。

尤水升：还有学生待教育局安排

吉华国中校长尤水升说，还有一批学生在等待教育局的安排，可能会在1月1日开课直接来学校报到，目前还有学生在向教育局上诉转校到吉华国中。

他说，目前已有3批新生到该校报到，还未报到的学生是通过课外活动的名额转校到吉华国中，目前剩下的空缺不多，相信新生名额将会爆满。

黄吉和：培育无数英才

吉华国中一校家教协会主席黄吉和在新生报到仪式上致词说，该校是吉打州内数一数二的著名学府，也是一所改制中学，多年来，为族群、社会和国家培育无数英才，该校兼顾学术及课外活动，在国内甚至国际舞台上发光，并于2011年荣获教育部颁布的卓越学校荣誉。

他说，吉华国中的学生来源主要是华小毕业生，学生大多数以华语交谈，华裔华小生都必须修考华文，目前校方安排学生每周上7节华文课，每年，校方在为中五及大学先修班学生举行的毕业典礼上，以华语作为媒介语，而接领毕业证书的中五毕业生皆在大马教育文凭考试报考华文。

出席者包括署理董事长陈金标，副董事长刘国坚，校长尤水升等人。