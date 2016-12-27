槟政府将在原区外划定“保护区” 扩大绿色保护网防开发 北马新闻

（槟城27日讯）槟州政府将在现有森林保护区以及积水区以外的地区划定“保护区”（Protected Area），以扩大槟州绿色保护网，防止商业等开发活动入侵。

槟州环境委员会主席彭文宝于周二在一项记者会上指出，拟议要划出的保护区不同于现有森林保护区或积水区，必须在原有法律下进行繁杂程序后宪报上公布。“我们将在联邦政府拟定的保护区政策及地方政府规划的指南下行事，以在授权下划定保护区。”

他说，保护区的范围甚至可扩大至开放空地（Open Space），在此指南下将限制最低的商业或开发许可。他举例，现有开放空地在过往常面对违章建筑入侵，唯在未来保护区条例下，将禁止在未许可下进行任何商业活动。

他指出，槟州政府在上周与联邦政府环境部长旺朱乃迪开会，后者针对我国一旦成为跨太平洋伙伴协议（TPPA）伙伴国将面对的环境议题进行洽商，如提及如何对自然动植物进行研究及保护。“我们必须在一个框架下，将自然生态下的各种植物等列入保护清单，以在规划发展下保护到这些自然生态。”

目前，槟州政府已初步鉴定多个可划定为保护区的地区，比如在双溪亚齐的红树林地带，以及在槟城的至少3个观鸟区如双溪亚依淡、浮罗布隆及直落巴巷。

不过彭文宝指出，在推行任何保护区尚需获联邦政府拟定的全国性保护区政策加持下来推行，此外保护区的清单必须上呈州行政议会上寻求通过.他相信若一切顺利，槟州政府或可在明年在授权下展开划定保护区任务。

另一方面，彭文宝也指，槟州已成为全国排行第三的观鸟区，一些外国人甚至耗费约300美元（相等约1200令吉），聘人带路在本地观鸟。“在浮罗布隆大家以为这是‘鸟不生蛋’的垃圾场，但这却是鸟类天堂，那边可以看到不少北京鸭。”

而在双溪亚齐的红树林，将在日本协办机构（JICA）的援助下打造走道，使公众将有机会进入红树林寻幽探秘。

槟政府惠民福利计划 逾5千万惠及50万人

槟政府在惠民福利计划下，今年即向约50万人发放高达逾5000多万令吉，作为各项福利计划下的援助金额。

彭文宝公布截至今年12月27日，全槟合共有49万8080人向州政府推行的各项社会福利计划进行登记，这包括共有16万7537人登记100令吉回馈金，此外也有1万4281名单亲妈妈向政府登记。在黄金宝贝计划下有5万2984人受惠，在黄金学生计划下则有19万5471名学生获益。至于黄金妈妈计划则有5万8138人登记，至于在残疾人士援助金下则有9669人登记。

除了黄金宝贝计划下将颁发每人200令吉，其余回馈金、单亲妈妈、黄金学生、黄金妈妈及残疾人各可获100令吉。槟州政府在上述计划下，共发出5423万6400令吉。

彭文宝也公布在截至同时期，共有3万2254名注册乐龄人士回馈金下的乐龄人士已逝世，此外也有107名单亲妈妈及205名残疾人士逝世。槟州政府将于明年1月1日起，接受上述各项福利计划的登记，因此劝请登记者可更新资料。除了黄金宝贝开放全年登记外，其余福利计划的登记截止日期是同年的7月30日。至于乐龄人士回馈金，是以登记者的出生年份为依据，所以举凡1957年出生的60岁乐龄人士，可在明年1月开始登记。彭文宝提及，尽管全槟向社会福利部登记的残疾人士共有2万名，可是向州政府登记领取100令吉的残疾人士却不及一半，他促请残疾人士可向州政府登记。

木蔻山森林保护区 明年或在宪报公布

引颈久盼的木蔻山森林保护区宪报上公布或将在明年落实。

彭文宝透露，槟政府目前尚在等候联邦政府城市发展机构（UDA）提呈详细的木蔻山发展建筑图，在州政府亮出绿灯后，即可将前朝政府规划可发展的85英亩地以外的其他木蔻山地段，在宪报上公布为森林保护区。

他指出，在木蔻山发展计划概念下将会规划环绕木蔻山的脚车道，而实际上木蔻山将发展的地段面积或将从原本规划的85英亩减为75英亩地。他表示，若一切顺利，木蔻山可在明年完成宪报上公布为森林保护区。