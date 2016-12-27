佐治麦可男友还原现场 一早发现爱人死在床上 娱乐新闻

佐治麦可行善不欲人知，生前帮助陌生人的义举曝光后，让粉丝感佩不已。

佐治麦可（右）男友费迪法瓦兹将推特头像换成两人亲密合照。

英国音乐才子佐治麦可（George Michael）英国时间圣诞节当天因心脏衰竭过世，享年53岁。最心碎的莫过于他的发型师男友费迪法瓦兹（Fadi Fawaz），因为费迪就是第一个发现他死亡的人。

（伦敦26日讯）据台湾苹果日报报道，佐治麦可去年因吸食过量海洛因，数度进出医院，死因可能与吸毒脱离不了关系；邻居表示最近很少看到他，看起来气色不佳，平安夜那天在他家对面教会举行的子夜弥撒他也没去。佐治今年9月被拍下外出用餐的最后身影，体态圆润，友人透露他暴肥至101公斤，甚少外出。他猝逝消息传出后，有不少歌迷在他家门外献花悼念。

费迪今在推特还原当时状况，“这是一个我永远无法忘记的圣诞节，一早就发现爱人平静地死在床上……我永远不会停止想念你”。他接受英国《每日电讯报》访问时表示，他与佐治原本要共进圣诞午餐：“我过去他那里要叫他起床，但他已经走了，安详的躺在床上。”他接着透露他与乔治都很期待圣诞节，但现在一切都毁了，他说：“我希望人们能记得他──他是个美好的人。”

佐治2011年和美籍前空少肯尼葛斯（Kenny Goss）分手后，和费迪交往；他感染严重肺炎时，费迪曾伴他战胜病魔，无奈如今仍天人永隔。

曾捐冠军单曲版税助童

英国歌坛巨星佐治麦可死讯传出后，有关他慷慨解囊的故事接连被揭露，外传他不但常帮英国公立医疗系统职员保留演唱会门票，还曾捐出1996年英国冠军单曲的版税，帮助数10万名儿童。

《中央社》引述英国《卫报》报导，佐治麦可开演唱会时，经常会帮英国公立医疗系统“国家医疗保健服务”（NHS）职员保留入场券，甚至为曾照护过他母亲的一群护士，专门举办1场完全免费的演唱会作为答谢。

英国慈善机构“儿童专线”（ChildLine）创办人暨主席伦臣透露，佐治麦可把1996年度英国冠军单曲“Jesus to a Child”的版税捐给“儿童专线”。另外，他也是慈善援助计画“乐团援助”（Band Aid）录制的畅销单曲“Do They Know It’s Christmas？”原始制作者之一，在全球销售逾200万张的该专辑中，募款逾新台币7亿4千万(约1亿令吉)用于救济非洲衣索比亚饥荒，多年来坚持为善不欲人知的信念。

匿名豪施百万助陌生人还债

心地柔软的佐治常在得知有人需钱孔急时，匿名金援对方。一名女性参赛者在节目上说她需要1.5万英镑（约8.2万令吉）做人工受孕，佐治看到后隔天打电话给她，给了她这笔钱。

更有一名网友表示，佐治曾在咖啡店听到一名女士哭诉自己负债累累，他当场开了一张2.5万元英镑（约14万令吉）的支票，还考虑到对方可能因难为情婉拒，偷偷塞给女服务生，叮嘱在他先离开后再给该名女士。

2000年他还花145万英镑（约797万令吉），从一名私人收藏家手中买下前“披头四”成员约翰蓝侬创作《Imagine》使用的钢琴，因为他认为这架钢琴应该让英国大众都能欣赏，所以他买下后大方捐给利物浦披头四故事博物馆，同样希望馆方替他保守秘密，他行善不欲人知的举动，不仅让曾受他帮助的人点滴于心，更让世人尊敬感佩。

女星错认 追悼反成笑柄

全球的粉丝跟明星好友，都在网络或脸书上追悼佐治麦可，电影女星莎拉蜜雪儿吉兰也加入追悼行列，但是她把佐治麦可误认成另一名英国歌手佐治男孩，所以竟用佐治男孩的歌曲来追悼，反成笑柄！