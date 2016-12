佐治麦可男友还原现场 一早发现爱人死在床上 娱乐新闻

佐治麦可行善不欲人知,生前帮助陌生人的义举曝光后,让粉丝感佩不已。

佐治麦可(右)男友费迪法瓦兹将推特头像换成两人亲密合照。

英国音乐才子佐治麦可(George Michael)英国时间圣诞节当天因心脏衰竭过世,享年53岁。最心碎的莫过于他的发型师男友费迪法瓦兹(Fadi Fawaz),因为费迪就是第一个发现他死亡的人。

(伦敦26日讯)据台湾苹果日报报道,佐治麦可去年因吸食过量海洛因,数度进出医院,死因可能与吸毒脱离不了关系;邻居表示最近很少看到他,看起来气色不佳,平安夜那天在他家对面教会举行的子夜弥撒他也没去。佐治今年9月被拍下外出用餐的最后身影,体态圆润,友人透露他暴肥至101公斤,甚少外出。他猝逝消息传出后,有不少歌迷在他家门外献花悼念。

费迪今在推特还原当时状况,“这是一个我永远无法忘记的圣诞节,一早就发现爱人平静地死在床上……我永远不会停止想念你”。他接受英国《每日电讯报》访问时表示,他与佐治原本要共进圣诞午餐:“我过去他那里要叫他起床,但他已经走了,安详的躺在床上。”他接着透露他与乔治都很期待圣诞节,但现在一切都毁了,他说:“我希望人们能记得他──他是个美好的人。”

佐治2011年和美籍前空少肯尼葛斯(Kenny Goss)分手后,和费迪交往;他感染严重肺炎时,费迪曾伴他战胜病魔,无奈如今仍天人永隔。

曾捐冠军单曲版税助童

英国歌坛巨星佐治麦可死讯传出后,有关他慷慨解囊的故事接连被揭露,外传他不但常帮英国公立医疗系统职员保留演唱会门票,还曾捐出1996年英国冠军单曲的版税,帮助数10万名儿童。

《中央社》引述英国《卫报》报导,佐治麦可开演唱会时,经常会帮英国公立医疗系统“国家医疗保健服务”(NHS)职员保留入场券,甚至为曾照护过他母亲的一群护士,专门举办1场完全免费的演唱会作为答谢。

英国慈善机构“儿童专线”(ChildLine)创办人暨主席伦臣透露,佐治麦可把1996年度英国冠军单曲“Jesus to a Child”的版税捐给“儿童专线”。另外,他也是慈善援助计画“乐团援助”(Band Aid)录制的畅销单曲“Do They Know It’s Christmas?”原始制作者之一,在全球销售逾200万张的该专辑中,募款逾新台币7亿4千万(约1亿令吉)用于救济非洲衣索比亚饥荒,多年来坚持为善不欲人知的信念。

匿名豪施百万助陌生人还债

心地柔软的佐治常在得知有人需钱孔急时,匿名金援对方。一名女性参赛者在节目上说她需要1.5万英镑(约8.2万令吉)做人工受孕,佐治看到后隔天打电话给她,给了她这笔钱。

更有一名网友表示,佐治曾在咖啡店听到一名女士哭诉自己负债累累,他当场开了一张2.5万元英镑(约14万令吉)的支票,还考虑到对方可能因难为情婉拒,偷偷塞给女服务生,叮嘱在他先离开后再给该名女士。

2000年他还花145万英镑(约797万令吉),从一名私人收藏家手中买下前“披头四”成员约翰蓝侬创作《Imagine》使用的钢琴,因为他认为这架钢琴应该让英国大众都能欣赏,所以他买下后大方捐给利物浦披头四故事博物馆,同样希望馆方替他保守秘密,他行善不欲人知的举动,不仅让曾受他帮助的人点滴于心,更让世人尊敬感佩。

女星错认 追悼反成笑柄

全球的粉丝跟明星好友,都在网络或脸书上追悼佐治麦可,电影女星莎拉蜜雪儿吉兰也加入追悼行列,但是她把佐治麦可误认成另一名英国歌手佐治男孩,所以竟用佐治男孩的歌曲来追悼,反成笑柄!