蔡依林露点照疯传 经纪人：恶意P图 娱乐新闻

蔡依林身材火辣舞艺精湛，今凌晨网络疯传多张她2013年到高雄梦时代广场宣传，因舞蹈动作过大不慎“露点”的照片，对此经纪人王永良表示：“那天那么多人在现场，怎么可能。这种手法拙劣的恶意不实P图，请大家不要以讹传讹避免触法，我们保留法律追诉权。”

（台北27日讯）台湾苹果日报报道。蔡依林3年前为宣传《Myself》世界巡回演唱会发行DVD，特地到高雄举办签唱会，当天穿着小可爱搭配吊带裙，现场唱跳《旅程》，《苹果日报》记者观看YouTube的活动影片，她表演时的确因为手部动作过大，导致衣服有些移位，一度有走光危机，不过之后多次调整上衣，不时将滑下的衣服往上拉，并没有网传大走光的画面出现。

此外，不少歌迷现场拍下影片，3年前就有人在YouTube留言惊呼“差点曝光好可怕”，po影片的歌迷还回覆“她有做好防护措施”。

不理会纷扰

经纪人还补充说明，“那天那么多歌迷在拍，而且签唱会是近距离，若真露点，当时就会闹大了，怎可能等到现在”，强调蔡依林那天安全措施不可能会露点，里面有nu bra还有胸贴，但他承认她有时动作太大，肉色nu bra有跑出来一点。

而且走光照时隔3年才爆出，照片版权来源不明，多数网友都推测是合成恶搞。据悉，任职工程师的歌迷查出，这批露点照是被人用photoshop 3.0修图而成。

虽然露点疑云炒得沸沸扬扬，蔡依林今上午11时多在IG淡定po出自拍照，戴着造型夸张的镜面太阳眼镜搭车，只说“出门”，不理会纷扰。