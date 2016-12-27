王菲演唱会票价惊传崩盘 娱乐新闻

（北京27日讯）台湾中国时报报道。王菲“幻乐一场”演唱会即将开唱，但这场演唱会未唱前就有满满话题，直到票价公布，看台区1800人民币（约1160令吉）、内场高达7800人民币（约5028令吉），创下纪录。但王思聪日前在节目爆料该场演唱会内幕，直指王菲与经纪人才是最大利益者，“谁买谁脑残”，没想到现在就传出票价崩盘的消息。

王思聪爆料发威？

万达集团公子哥王思聪日前在节目大爆王菲演唱会内幕，直指票价订这么高，全因最大利益就是王菲与经纪人陈家瑛，更说原先该演唱会有意最高票要订到1万人民币（约6446令吉），但遭到物价局反对才作罢；王思聪还呛王菲这样的做法伤的全是歌迷，“谁买谁脑残”！

先前王菲票价被炒到60万人民币（约38.6万令吉），引来不少歌迷反感，加上王思聪爆料一出，引发更多人关注，中国电视台也报道了“王菲演唱会崩盘”的相关新闻，先前票价网站有2300人在兜售王菲演唱会票，如今仅剩下不到10位卖家，且最贵7800人民币的内场票价，还有人以6850人民币（约4415令吉）求售。

甚至有网友痛批王菲这次演唱会是“懒惰、自私与贪婪”，不过不少粉丝还是支持偶像作法，认为她久久露面一次赚钱不为过，也有圈内人接受中媒访问时透露，“就算票全卖光了，主办方还是亏钱。”强调这场演唱会的高品质。