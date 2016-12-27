狮城车主投诉VEP 上网注册都有问题 国际新闻

（新加坡26日讯）马来西亚交通部长称外国车辆入境准证注册已经进入最后阶段，但新加坡有车主指出，现在要上网注册都有问题。

马来西亚交通部自去年8月中就开放让狮城车主上网注册申请外国车辆入境准证（VEP），并且征收20令吉入境费。

马来西亚交通部副部长阿都阿兹卡巴拉威上个月宣布，政府将在明年初推行外国车辆入境准证系统，交通部长廖中莱随后巡视新山关税、移民与检疫中心（CIQ）后也说，外国车辆入境准证注册已经进入最后阶段，多达20万365辆新加坡车辆已经注册。

但从事IT相关行业的狮城车主吴荣海（46岁）告诉新加坡媒体，他两个月前却听说有人上网注册时，系统频出状况，而他从事建筑业的朋友林春发（45岁）这个星期尝试帮姐姐注册时更发现，网站如今暂停允许注册，注明将在日后恢复注册系统。

林春发透露，他上个月入境马来西亚时发现，已经开始通过一触即通（Touch n’Go）系统征收20令吉的入境费，不过准证系统却尚未实施。

“我9月就上网注册了，现在连RFID标签（无线射频辩识技术标签）都还没收到，通关时也没被问说注册了没。他们说会另行通知我们去领标签，可是没有人知道是什么时候。”

已经延迟7次推行

外国车辆入境准证系统，至今已经延迟7次推行。

马来西亚政府去年6月宣布，将在去年8月推出这个系统，但却在8月中才开放上网注册，系统两度推迟到9月和10月，却仍然没在去年实行。

马来西亚当局之后一再展延至今年1月、5月、6月、7月和9月，却也没有如期实行，但廖中莱在9月份宣布，肯定会在今年内实施制度。

眼看2016年即将到了尾声，马来西亚交通部副部长阿都阿兹卡巴拉威上个月再指，政府将在明年初推行系统。