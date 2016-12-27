槟元首金杯遭入侵 警马场捕24卜基 北马新闻

（槟城26日讯）槟城州元首金杯遭外围赌马集团“入侵”，24名华裔男女卜基混入槟城赛马场收注，警方派员伪装成马迷在场内监视，在警方低调布署下，成功将他们逮捕归案。

槟州州元首金杯是大马今年年终的重大盛事，因此于周日有上万人的马迷观赛及下注，而外围集团也趁机侵入，派卜基买票入场向马迷们收注，从而赚取更高利润。

同时，警方早已接获情报，并暗中派员进入马场内监视卜基们的举动，最终在下午3时45分展开逮捕行动，并成功逮捕24名华裔卜基，其中女子7人。

槟州警方刑事调查主任再诺沙玛指出，该行动是由武吉阿曼警方主导，槟州警方配合，被捕的24名卜基皆是华裔，目前在调查是否他们来自同一个集团，有关案件仍在调查中。

据了解，警员是伪装成马迷监视卜基，而警员伪装成一般马迷购票入场，分布在观众席并监视目标人物，当警员锁定目标后便展开逮捕行动，而警方将会从落网者口中掌握大本营或找出幕后主脑。

尽管警方展开有关逮捕行动，现场引起马迷的关注，但是这并不影响赛事进行。警方也在场起获约7万令吉、手机、计算机、赛马指南手册及赛马版报纸，而全部24人由大卡车载返东北县警局。

东北县警区主任米尔助理总监表示，该24名男女获推事庭获批延长扣留3天，并在1953年投注法令6（3）条文下调查。若被控罪成者（招揽他人非法下注），可被监禁不超过5年，或罚款不超过20万令吉，或两者兼施。