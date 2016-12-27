大年贸消局取缔购物商场 起值6000冒牌包包手表 北马新闻

（双溪大年26日讯）双溪大年贸消局执法组取缔市区内一家购物商场的配饰摊格，起获价值6000令吉的冒牌包包及手表，一名男性店员被扣查。

双溪大年贸消局主任沙阿拉尼在今日下午召开的记者会上披露，这些赝品包括BONIA、SEMBONIA、CARLO RINO及HERMES等品牌，计有手提袋22个、钱包13个，以及手表61枚。

他指出，该局是在3天前接获相关品牌持有者的投诉下，于今日上午11时30分出动4名官员，前往本区一所大型商场的一个售卖配饰的摊格进行突击检查。他说，当时有1名30多岁的男性店员在场。执法人员从该处起获上述赝品，并对男店员盘问录取口供。当局也将侦查店主身份及货品来源。

他指出，当局将在2011年商品事务法令第8（2）（b）条文下开档调查此案。

他说，在上述法令下被控者，一旦罪成，若属于商业机构，每件赝品可被罚款不超过1万5000令吉，重犯则每件罚款不超过3万令吉。

“如果属于个人者，每件罚款不超过1万令吉，或监禁不超过3年或两者兼施；重犯则每件罚款不超过2万令吉，或监禁不超过5年或两者兼施。”

另一方面，他表示，当局将持续严厉打击市面上的冒牌商品，以维护正版商品的权益，因此，他警告商家不要以身试法，以免遭受对付。