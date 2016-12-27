与梅艳芳的相遇让我建立信心 人物

报道：张妙缘

摄影：陈友晋

丁晓雯：台湾著名音乐制作人。作品包括：林忆莲《爱上一个不回家的人》，张学友《祝福》、《偷心》，郑秀文《舍不得你》，小虎队《青苹果乐园》，王力宏《改变自己》。曾推出个人专辑《金鱼》。近年来，担任歌唱比赛选秀节目评审，以要求严格闻名。

蓄着酷炫短发，鼻梁上架着一副黑框眼镜。丁晓雯老师不笑的时候，神情颇为严厉，让人敬畏。她的严苛让她在事业上取得良好成绩，更捧红了多位歌手。第一次担任专辑制作人的身份，便替梅艳芳制作第二张华语专辑《烈焰红唇》，更获得了热烈回响。多年后的今天，丁老师依然活跃于乐坛，并担任歌唱比赛选秀节目评审。

“其实我担任歌唱比赛的评审快30年了！”原本一脸严肃的丁老师，展露亲切笑颜，气氛随即变得暖和。她继续说：“只是近年来的歌唱选秀节目比较受关注，所以比较当起评审也比较瞩目。”担任评审期间，看见了无数怀有音乐梦的年轻参赛者，丁老师因此开设了音乐班及创作班。她说：“我觉得把经验传承下一代是很重要的事。”

当年还未成为音乐制作人时，丁老师是李宗盛的助理。有一天，李宗盛问她是否有意愿担任专辑制作人。丁老师当时兴奋的点头答应，第一位合作的歌手便是当红香港巨星——梅艳芳！她回忆，说：“接获这案子时，心情非常忐忑。当时没什么经验，很担心第一个作品会被自己搞砸了。”为了搞好第一张专辑制作，丁老师把梅艳芳的专辑听遍。虽然梅艳芳的形象较为动感，然而丁老师当时就拥有独到的见地。

“梅艳芳的演唱会就好像一场秀，而不单单只是演唱会。可是，我觉得她唱抒情歌特别有味道。在替她制作专辑时，就大胆的把她的第二张华语专辑《烈焰红唇》定位在抒情风格。”

谈及梅艳芳，丁老师说对方非常具有巨星架势，但却没有架子，为人随和。丁老师只身飞到香港逗留一星期，那是她首次出国的经验。回想起梅艳芳当时的款待，丁老师露出怀念及尊敬的神情。“在香港的期间，她每天请司机到饭店载送我上下班，而且对身边的工作人员都很关心。我也很感激我第一次做的大牌艺人没有给我下马威，让我建立起我的自信心。”丁老师忍不住大赞梅艳芳的举止是演艺圈里很好的风范。

完成了《烈焰红唇》，丁老师和梅艳芳再也没有交集。岁月匆匆，梅艳芳于2003年末病逝。丁老师深表惋惜，她说：“她的逝世让我想起了我帮她制作的《走上寂寞路》。我当时在写那首歌，就是想起了她的历程。她虽然在音乐界非常成功，但她的情路一直不顺。那时候我就揣摩一个艺人，心里常常是孤独寂寞的。她的一举一动都是备受关注，没有个人自由。没想到，在她退出歌坛的时候，我就觉得怎么好像提早给她写了个注记啊！”丁老师形容《走上寂寞路》就好像一首为梅艳芳送行的预告歌曲。缓慢的旋律，牵动人心的歌词，让人不禁沉醉于梅艳芳醇厚低沉的嗓音里。