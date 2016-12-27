《那些年》幕后推手之一

报道：张妙缘

摄影：陈友晋

薛忠铭：台湾音乐制作人，曾担任歌手、民歌餐厅歌手、美术编辑。曾合作过的歌星包括：张清芳、张信哲、林忆莲、辛晓琪、莫文蔚、郑秀文、蔡依林、杨丞琳、胡夏等人。2012年曾凭胡夏的《那些年》荣获第23届台湾金曲奖最佳单曲制作人。2011年也曾荣获香港叱咤乐坛流行榜奖。

《那些年，我们追的女孩》票房破亿，不仅捧红了陈妍希和柯震东，电影主题曲《那些年》更成为了传唱率极高的歌曲。歌曲制作人薛忠铭也凭着这首歌曲荣获台湾金曲奖最佳单曲制作人。获奖的当儿，薛忠铭深感欣慰，证明自己的坚持选用胡夏是正确的选择。

“《那些年》是因为电影而产生，当初设定的角色并不是胡夏。起初的设定概念是希望找个有点知名度的歌手来诠释。”薛老师为选用胡夏的决定作出解释：“第一，我认为这部电影的出发点是学生年少时期的爱情故事；第二，电影里的演员全都是新人，因此我认为在电影演员之外，在音乐的诠释方面也应该是新人。”原本寡言的薛老师，谈及曾经火红一时的得奖作品显得滔滔不绝，然而语速依然不缓不急。

“选择胡夏是因为他刚好符合这部电影的感觉——青春、纯净、回味，有一种心灵上的抚慰。当时有很大的反弹，因为在那时候的他不算有知名度，但我坚持要使用他，因为他符合电影的感觉。”薛老师独到的眼光，让《那些年》得到了广大的回响，让他倍感欣慰。薛老师凭着《那些年》入围第23届台湾金曲奖最佳单曲制作人，对他而言这已经是个很大的肯定。他坦言，并不觉得自己会得奖。

“在宣布成绩的当下，我替这位年轻的歌手和自己所下的决定感到一丝丝的开心。”薛老师略微上扬的嘴角，将他内心的喜悦表露无疑，但态度依然谦虚。他继续把话说完：“大家处于不太确定的艰困当中决定这件事情，往往这样的情况是带人进入天堂或地狱的一瞬间，所以必须给它一个定义。在得奖时，那就证明我们的决定是正确的。”

配乐为画面注入灵魂

谈回《那些年》歌手抉择的事情，薛老师仿佛松了一口气。“其实我们常常会思索事情本身是否在自己的能力范围内。在过程中是否能摒除很多的杂念，最后换来大家的支持。我上台的时候，感谢了所有跟我参与的工作人员，大家都承受了很大的压力。我还是非常开心，这么多年来的概念，这件事情是我唯一觉得没有任何的干扰，而达到了结果。”

在制作《那些年》时，薛老师和团队看遍了电影的毛片。他说：“这部片子的画面，有很多都需要靠音乐层次注入更多感动的力量，帮它画个漂亮的妆容。”电影的故事和画面固然重要，然而合适的配乐就像为画面注入灵魂，让观众离席之后，无意间再听到电影配乐时，无数的画面再次在脑海里翻涌，甚至勾起了自己的某段记忆，让思绪随着乐符牵动，细细品尝或甜或苦的回忆。