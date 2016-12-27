我音乐道路上的周华健和周杰伦 人物

报道：张妙缘

摄影：陈友晋

洪敬尧：华语流行音乐作曲家、编曲家、制作人、钢琴演奏家、键盘手。出道初期洪敬尧曾为苏芮、周华健、庾澄庆、张信哲等红歌星制作单曲。随后凭《爱的一生》及《恋花》荣获两届金曲奖最佳专辑制作人奖。洪敬尧更是周杰伦的第一位制作人。此外，曾经担任S.H.E《移动城堡世界巡回演唱会》和《爱而为一世界巡回演唱会》的Band Leader及副音乐总监。父亲为“宝岛歌王”洪一峰，胞兄是“台语歌王”洪荣宏。

“周华健和周杰伦是我音乐生命中，很重要的两个阶段。周华健是我的启蒙，在碰到周杰伦时又是我事业的高峰。”身为“宝岛歌王”洪一峰的儿子及“台语歌王”洪荣宏的洪敬尧，诙谐地以童谣《爸爸哥哥真伟大》一曲形容小时候的心情。心想，只要自己长大了便可以脱离父亲和兄长的影子，自立门户了。果真，洪敬尧凭着自己的音乐才能，在华语流行音乐闯出名堂！曾和众多打牌合作，其中周华健和周杰伦是他音乐路上的里程碑。

洪敬尧最早期合作的歌手是周华健，和他的关系亦师亦友，是在洪敬尧的音乐路上的启蒙者，私底下视他为一位好朋友、好哥哥、好老板。洪敬尧披露，当年曾经在摆渡人音乐工作室（周华健所属公司）里是签约歌手。“最近周华健刚在台北办完《华健30演唱会》，感触非常深刻。快要20年的音乐伙伴，一路看华健从有了新方向，直到我参与了他的《爱相随》、《其实不想走》、《朋友》 从来没在演唱会上看过这么多题词机。”洪敬尧笑言，科技造福人群了。

谈起另一位音乐知音人，他这么形容周杰伦：“认识杰伦的时候，他还没出道。那时候的他不是歌手的身份，对我们都很客气、害羞，是个羞涩的男孩，总是不敢正眼看我们。”当时周杰伦是吴宗宪旗下的制作助理，俩人在做咻比嘟哗的唱片时认识。“在录音室碰到的时候，我才知道原来杰伦那么会写歌，写给宪哥和咻比嘟哗后，他其实有一直在写歌。”俩人在替其他歌手制作专辑期间，之间的默契早已浑然而生。在周杰伦发第一张专辑时，便找来了洪敬尧担任制作人。

从音乐知道他的想法和创意

周杰伦的首两张专辑《Jay》和《范特西》集合了数位老师一起合作，洪敬尧说大家都是有一份革命情感的朋友，当时在制作那两张专辑就像是帮周杰伦圆梦的感觉。“他虽然很羞涩，但我们都可以从他的音乐里知道他的想法跟创意。很多时候我们不需要讲太多，他常常丢出一个旋律，然后大概说他想要的画面。我们就常常以抽象的形容，来做音乐。”虽然周杰伦的第一张专辑没预期中的畅销，不过从那时候开始他建立了许多自信心。洪敬尧陆续和周杰伦合作了数张专辑，当中有《三年二班》、《听妈妈的话》、《霍元甲》、《龙拳》等等。

原以为从小被父亲严格训练，才会喜欢音乐。不过，洪敬尧发现其实自己骨子里就是爱音乐，脑海常常浮现音乐的点子。在音乐路上，最让他感到开心的是结交了一班志同道合的音乐人，碰撞出更多火花。