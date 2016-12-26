女童脊柱侧弯近60度 瑶池金母助量身定做背架 北马新闻

（大山脚26日讯）四岁女童先天长了6个半椎畸形引起脊柱侧弯近60度，基于尚小不宜进行矫正手术，医生建议她穿背架，大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity & Welfare Berhad）援助她一副量身定做的背架，预防脊椎侧弯恶化。

女童陈锦彦（4岁）来自居林，她一出世其中6个椎节就非正常的方形，导致她脊椎侧弯。父亲陈徤民（44岁，罗里司机）及母亲符丽蓉（41岁，家庭主妇）因担心脊椎侧弯影响孩子日后的成长，因此向该基金会寻求援助，好让孩子到医院深切检查及治疗。

母亲符丽蓉表示，女儿在婴儿初期，脊椎侧弯症不很明显，直到她学会走路后，就发现她走路时无法保持平衡，之后再发现她的肩膀一高一低。

她说，女儿的脊椎已经很明显的侧弯，她也快要上幼儿园了，希望她能像正常般的小孩，到幼儿园读书玩乐。

蔡瑞豪：6椎节不正常

小锦彦在吉隆玻中央医院接受检查，基金会主席蔡瑞豪全程跟进，他说，女童分别在8月及9月到医院检查，10月中的报告出炉后，证实她的脊柱中有6个椎节不是正常的方形，而是三角形。

“因为半椎畸形导致脊柱无法拉直，反而随着年龄成长而侧弯。若不及时就医，将影响到其他器官，或将引发其他病症。”

他披露，报告也指，女童尚年幼加上体重问题，暂不适合进行矫正手术，所以目前穿背架，用来稳定脊椎位置。她必须半年复查一次直到7岁，之后再深切检验，再决定下个医疗。

他表示，该会发放了8118令吉70仙，为女童量身定做一副背架，也包括她所有的检查费用。