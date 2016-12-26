五代齐穿“101红衣” 祝寿 老爷爷感动落泪 北马新闻

（加央26日讯）五代同聚一堂，为玻璃市州巴东勿刹一名老爷爷王梦飞庆祝101岁寿辰，场面热闹温馨，老爷爷感动的落泪。

一家大小各自穿上一个月前定做的，印有101王家的红色T恤出席盛宴，加上当天是圣诞节，红彤彤一片，喜气洋洋。

王梦飞101岁寿辰喜庆晚宴，于周日晚上在巴东勿刹华小举行，设宴75桌。居住在全马各地的亲戚朋友，远道而来巴东勿刹参与其盛，连王梦飞在中国的侄孙，还有居住怡保的弟弟汉泉也到场。

居住巴东勿刹老街，育有7名儿女的王梦飞，家族已传承到第5代，在玻州少见。他也是今年的“玻璃市巴东勿刹福德祠感恩双亲节”的最年老者奖。

家人也把亲朋戚友的红包捐给巴东勿刹福德祠理事会充作建礼堂经费。

亲戚朋友团聚 比过年更幸福

其大女儿王瑞芳受询时说，他们使用4个月的时间来联系及邀请亲戚朋友，此次的寿辰喜庆晚宴，相比每年华人农历新年的团聚更加齐全，父亲十分幸福。

她说，兄弟姐妹是依据父亲的农历生日，即农历十一月二十七，每年轮流在各自的住家为父亲办生日。今年考虑到父亲的年龄已大，所以策划一个别开生面的盛宴，让父亲开心。

她提及，出生于怡保，工作割胶，66年前与已故母亲，带着她与大弟到来玻州工作，便在本地落地生根，其他弟妹也在玻州出世。

她说，父亲性格开朗爽快，对一切事保持乐观，也放手让孩子去闯，是一名好爸爸。

王瑞芳说，父亲对于孩子孙子个个事业有成，感到光荣欣慰。

她补充，父亲在平常生活上，会服用营养补充品来维持身体健康，也时刻保持快乐心情，是他的长生之道。

另外，排行第六的儿子王瑞豪表示感谢巴东勿刹福德祠理事会、妇女组、义务消防队给予协助维持场面，以及巴东勿刹华小校方提供场地办活动，同时感谢来自全马各地的亲戚朋友踊跃出席，让父亲度过一个圆满幸福的寿辰盛宴。#