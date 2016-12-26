首赴西太平洋特训穿越第一岛链 辽宁舰逼近台东部外海 国际新闻

（台北26日综合电）东海及台海局势持续升温，中国解放军辽宁号航母编队首次突破第一岛链，上周日经日本宫古海峡赴西太平洋远海训练，引发日台高度紧张，日本海上自卫队派出舰艇远距离跟踪监视，台湾海空兵力亦全程警戒。

分析认为，中国此行除检验辽宁舰编队远洋作战能力，也为敲打美日勿在东海南海草率行事。

台湾国防部表示，辽宁号由5艘作战舰护卫下，于周日晚上8时沿台湾东南防空识别区外20海里经巴士海峡航行，周一上午9时通过屏东鹅銮鼻南方90海里（150公里）续向西南航行，台湾均有预置海、空兵力全程警戒、监侦与应处，吁请民众安心。

据报道，辽宁号周日晚转向逼近台湾东部外海，台国防部紧急派出战机升空监控，花莲空军基地两架F16战机当晚紧急升空巡航2小时。周一早上空军花莲基地再出动两架F16战机及两架RF16侦察机，针对辽宁号进行侦照任务，成功拍到辽宁舰及伴随舰队，相关图像正由国防部进一步研究。

日本防卫省周日发布照片，指日本海上自卫队周六下午首次拍摄到辽宁号航母出现在东海中部海域，联同附近3艘导弹驱逐舰，3艘护卫舰及1艘补给舰往东航行。防卫省指，这支舰队周日下午通过冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡，前往西太平洋，海上自卫队的舰只正密切监视。

日本防卫省披露，此次出西太平洋的航母编队舰艇除了辽宁舰，还有3艘“神盾级”的国产导弹驱逐舰，包括去年8月刚入役的最先进052D长沙舰，3艘最先进导弹护卫舰，以及今年1月刚服役排水量达2.3万吨的综合补给舰高邮湖号。根据惯例，水下必定还有核潜艇随行护航。有西方舆论形容，辽宁舰航母编队已形成战斗力。