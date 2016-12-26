闺蜜干政主角之一受审 韩检察官冀崔顺实 指证朴槿惠受贿 国际新闻

（首尔26日综合电）虽然近日是圣诞假期，惟韩国政府没有松懈，继续调查总统朴槿惠的闺蜜干政丑闻。韩国传媒报道，独立检察组办公室在周六下午，首次传召主角之一的崔顺实接受审问，检察组认为，如何让崔顺实开口指证朴槿惠受贿，是当局办案成败的关键。

检察组希望查明崔顺实收受三星等大企业赞助的详情，以及朴槿惠在此过程中扮演什么角色。文化体育观光部前副部长金钟被检察组视为侦查突破缺口，当局亦于当天上午以嫌疑人身份传召金钟。

崔顺实否认所有控罪

崔顺实涉嫌与朴槿惠及其幕僚向53家大企业逼捐774亿韩圜（约2亿9000万令吉），检方已于上月20日起诉崔顺实，指控其滥权、胁迫以及诈骗未遂，但崔顺实本月19日首次出庭受审时，否认所有控罪。

据执政党消息人士透露，朴槿惠低调的度过圣诞，她的亲信带着蛋糕，在平安夜前来探望，大家一起分享蛋糕并聊天。另外，朴槿惠只与律师团见面，商讨弹劾审判的法律交锋策略。

前总统府附属秘书郑虎成周日下午同样到了独立检察组办公室接受审讯，他抵达时回避记者提问。郑虎成早在朴槿惠未上任时，就开始与朴槿惠及崔顺实通电话，当时的通话录音显示，郑虎成曾与崔顺实商讨总统就职演讲稿的内容，成为后者干政的有力证据。