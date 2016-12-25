穷游世界不是梦 丹麦汉坐货船三年游逾百国

不少人都渴望环游世界，惟往往因金钱不足而久未能成行，丹麦一名男子用行动证明环游世界不需“花大钱”，他三年前乘搭货船开展旅程，至今已横越欧洲、美洲及加勒比海地区共122个国家。该名男子表示希望身体力行证明旅游并不是奢侈的活动，结交朋友并不需要大费金钱，他的旅程至令依然继续，并渴望到访中国。

现年37岁的佩德森（Torbjørn C. Pedersen）于2013年出发，3年以来靠着乘搭不同货船到达世界各地，他每到达一个国家，都会在当地逗留至少一天，其间会上岸感受当地的风土人情及与当地人交谈。

佩德森将自己平均每日的花费控制在20美元（约90令吉）之内，当中包括食宿及交通费。佩德森谓：“只要跟当地人过着同样生活，吃同一样食物，乘搭同一样的交通工具，消费其实很便宜。”

佩德森谓居住环境虽算不上高床暖枕，但亦未有如想像般差劣，某几次还得到船长优待，让他住在客房，内里有双人大床、浴室等设施，让他相当满意。最差的环境也有中档酒店客房的质素。

佩德森还分享了货船游世界的心得，他谓货船本来并不打算接待外人，故此告诫有意仿效的人士，一定不可以妨碍船员工作，才能说服船长让你上船。